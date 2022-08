Militsmedlem får syv års fængsel for at deltage i stormløb

Et militsmedlem fra Texas har fået over syv års fængsel for sin rolle i stormløbet på Kongressen i USA.

Guy Reffitt blev i marts kendt skyldig i at bringe en pistol ind på Kongressens grund, slås med politiet og efterfølgende true sine børn til at tie over for FBI om hans deltagelse i begivenhederne 6. januar 2021.

Dommen på syv år og tre måneder er den indtil videre længste, der er givet til en deltager i angrebet på Kongressen, der blev udført af en stor gruppe tilhængere af daværende præsident Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Stormløbet fandt sted, samtidig med at kongresmedlemmer var i gang med at godkende Joe Biden som USA's næste præsident.

Reffitt gik aldrig ind i selve Kongressen. Men videoer viser ham opildne andre og føre demonstranter op ad trapperne uden for bygningen.

Han var iført skudsikker vest og hjelm. Han møvede sig op ad trapperne, selv om politibetjente både skød på ham med gummikugler og brugte kemiske sprays.

Et videoklip, som blev afspillet for nævningene, viser, at Reffitt gentagne gange opfordrer demonstranter til at hive blandt andre Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus, ud fra Kongressen.

Retssagen mod den da 49-årige Reffitt omfattede vidneudsagn fra hans søn Jackson.

- Han sagde, 'hvis du melder mig (til politiet, red.), er du en forræder, og forrædere bliver skudt', fortalte sønnen i retssalen ifølge Reuters.

Et vidneudsagn fra en tidligere betjent i den politistyrke, der er tilknyttet Kongressen, belastede også Reffitt.

- (Reffitt, red.) havde til hensigt at skade medlemmer af Kongressen, sagde eksbetjent Shauni Kerkhoff.

Hun tilføjede, at hun 'forskrækket så på, da han opfordrede den vrede pøbel til at trænge forbi (politistyrkerne, red.)'.

Over 850 personer er blevet anholdt for at have været med i stormløbet. Omkring 330 har erklæret sig skyldige i forskellige sigtelser. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mindst fem personer mistede livet som følge af de dramatiske begivenheder, og 140 politibetjente kom til skade i stormløbet, der fandt sted, umiddelbart efter at præsident Donald Trump havde talt til tilhængere i nærheden af Kongressen.