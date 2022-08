Milliardær idømt 13 års fængsel

Det trak overskrifter verden over og sendte et chok igennem Hong Kongs finanssektor, da rigmanden Xiao Jianhua blev anholdt i Hong Kong og bortført til fastlands Kina tilbage i 2017.

Her ventede der den canadisk-kinesiske mangemilliardær en retssag, der netop har fået sin afslutning.

Xiao Jianhua er blevet idømt 13 års fængsel, for igennem sit firma Tomorrow Holdings, 'illegalt at have tilranet sig offentlige midler samt illegalt brug af midler.'

I 2017 skulle Jianhua have haft en personlig formue svarende til 44 milliarder kroner.

Udover fængselsstraffen skal Jianhua personligt betale en bøde svarende til syv millioner kroner. Firmaet Tomorrow Holdings skal betale en bøde, som svarer til svimlende 59,7 milliarder kroner.

Skabte bekymring

Xiao har angiveligt haft nære forbindelser til medlemmer af den ledende inderkreds i det regerende kommunistparti i Kina. Der er rapporter om, at han også skal havde haft forbindelser til præsident Xi Jinpings familie.

Jianhua blev anholdt på det luksuriøse The Four Seasons Hotel, hvor agenter fra fastlands Kina og Jianhuas bodyguards endte i tumult. Her havde han boet siden 2013, hvor der for første gang var optræk til en retssag imod ham.

Efter det kom frem, at Jianhua var blevet bortført til Kina, skabte det bekymring, da man så det som tegn på, at Hong Kongs selvstyre var ved at blive opløst.

De canadiske myndigheder har forsøgt at bistå Jianhua under retssagen, men deres anmodninger er blevet afvist af Kina.