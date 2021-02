Millionbøde og fængsel for corona-svindel

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En ejer af et rengøringsfirma her fået ubetinget fængsel og en bøde på 1,5 millioner kroner for at have svindlet med med corona-støtte.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelse.

Den dømte er en 37-årig mand fra Valby har i to omgange søgt om lønkompensation for ansatte i sit rengøringsfirma i Glostrup. Første gang var i april sidste år, hvor han søgte om 286.000 kroner, og i anden omgang var ligeledes sidste år i maj måned, hvor han søgte om 196.000 kroner.

Men Retten i Glostrup har i dag slået, at der ikke var nogen at udbetale løn til på ansøgningstidpunkterne, og i stedet for støtte har han modtaget en dom på to års ubetinget fængsel og altså bøden.

Manden var tiltalt for bedrageri med de særlige hjælpepakker til corona-ramte virksomheder.

Manden ankede på stedet.