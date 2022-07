Millioner på spil i bådulykke

Der er fortsat ikke mange ord til dansk presse fra Per Horup eller de familiemedlemmer, der var med på en speedbåd, som lørdag i sidste uge kolliderede med en sejlbåd i Italien ud for øen Giglio.

Heller ikke torsdag kunne Ekstra Bladet få en dansk kommentar til, hvad italiensk presse skriver om sagen.

En italiensk mand blev dræbt ved sammenstødet, mens en italiensk kvinde på sjette døgn eftersøges i havet ved øen, hvor der skal være stærk strøm.

Den italienske avis Il Messaggero fortsætter dog med at bringe nye detaljer frem i sagen, der udvikler sig hos anklagemyndigheden i byen Grosetto.

Fire af de seks ombordværende på sejlbåden endte i vandet, da den kolliderede med en speedbåd, hvori sad fire danskere. (Foto: Privat)

Eksperter indkaldt

Danskerne får angiveligt hjælp af et tysk forsikringsselskab omkring det aspekt, som skadeserstatning til ofrene kan komme til at udgøre.

Her kan der ifølge avisen blive tale om millioner, euro forstås, og danskerne skal derfor gå efter som minimum at bevise, at førerne af de to både var lige ansvarlige for den tragiske ulykke.

Til det formål skal eksperter fra Monaco angiveligt være indkaldt, så der kan blive udført en uvildig undersøgelse af begivenhederne.

Danskerne har tidligere i en e-mail til Ekstra Bladet erklæret, at det fra deres synspunkt var sejlbåden – der også sejlede for motor – som skulle vige i situationen.

Il Messaggero fremlægger også gruopvækkende detaljer om, hvordan 58-årige Andrea Coen, som drev en butik i Rom, mistede livet i ulykken.

Det skal angiveligt være sket ved, at manden ved sammenstødet blev slynget over bord og suget ind i skruen på speedbåden, der ifølge myndighederne i Grosetto sejlede 66 km/t ved sammenstødet. Sejlbåden skal have skudt en mere beskeden fart af 11 km/t.

Fire af de seks italienere, der befandt sig på sejlbåden, endte i vandet, mens de fire danskere slap uden fysiske skader.

Eftersøgning fortsætter

59-årige Anna Claudia Cartoni eftersøges fortsat i havet mellem halvøen Argentario og øen Giglio, der ligger cirka 100 km nordvest for Rom.

Både den eftersøgte kvindes mand, Fernando Manzo, og danske Per Horup, er foreløbig sigtet for at have forvoldt ulykken, mens omstændighederne efterforskes.

Danskerne fik et par dage efter ulykken udleveret deres pas og rejste hjem.

Fernando Manzo blev mandag opereret i både det ene ben og den ene arm, skriver den italienske avis. Han ligger fortsat på et hospital i byen Orbetello.