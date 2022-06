Millionkrav til Espen: Så meget koster fem drab

Den psykisk syge dansker Espen Andersen Bråthen skal i dén grad til lommerne.

Det mener Knut Fure. Han er talsmand for de bistandsadvokater, der repræsenterer de fem nordmænd, som sidste efterår blev hakket ihjel med adskillige knivstik i den 38-årige mands amokløb i den norske by Kongsberg.

Han argumenterede tirsdag i Hokksund Tinghus for, at danskeren bør afkræves, hvad der svarer til 295.000 kroner til hver af de nærmeste slægtninge til Andréa Meyer, Gun Marith Madsen, Hanne Merethe Englund og ægteparret Liv Berit Borge og Gunnar Erling Sauve. De mistede alle livet den fatale aften i 2021.

- Det er ikke et urimeligt beløb, mente Knut Fure i forlængelse af af statsadvokat Andreas Christiansen procedure om sagen, som Ekstra Bladet fulgte 'live' på en videoforbindelse.

Bistandsadvokaten fastslog dog samtidig, at det ikke er muligt at kompensere økonomisk for de 'ekstreme traumer' hos de pårørende, som drabene på de tilfældige ofre har kastet af sig.

Espen Andersen Bråthen har som tidligere omtalt i Ekstra Bladet erkendt sig skyldig i de fem drab, alle truslerne og de 11 drabsforsøg, som han efter eget udsagn begik i en blodrus. Det skete i forlængelse af, at han fik en åbenbaring om at 'dræbe folk'.

Farlig og utilregnelig

Gerningsmandens forsvarer, Frederik Neuman, har iøjnefaldende nok tidligere i retsprocessen i Norge erklæret sig enig i, at hans paranoid-skizofrene klient er kronisk utilregnelig, og at han resten af sit liv bør pålægges tvungen psykiatrisk behandling på en lukket institution.

I sin procedure over to en halv time tirsdag argumenterede statsadvokat Andreas Christiansen detaljeret for, at skyldspørgsmålet er hævet over enhver rimelig tvivl. Han hæftede sig især ved, at der bagefter blev fundet blodspor fra alle de fem drabsofre på Espen Andersen Bråthens tøj.

Flere vidneudsagn har desuden peget entydigt i danskerens retning, selvom der ikke er øjenvidner til alle drabene.

Statsadvokaten fastslog desuden, at ekspertudsagn bekræfter, at Espen Andersen Bråthen også havde svære vrangforestillinger, da han gik i byen for at dræbe tilfældige mennesker bevæbnet med buer, pile og fire knive.

Andreas Christiansen er enig med forsvareren i, at danskeren er uegnet til almindelig straf, og at han i mange år frem vil udgøre en betydelig fare for omgivelserne.

Som talsmand for bistandsadvokaterne konkluderede Knut Fure, at der er tale om 'en af de mest alvorlige hændelser i Norges historie'. Han betegnede drabene som 'brutale henrettelser' og hæftede sig ved, at flere familiemedlemmer til de dræbte har fulgt straffesagen minut for minut fra det første retsmøde.

- Det har været meget krævende, men de har haft et stort behov for at få information om, hvad der skete, sagde Knut Fure.

Det er stadigvæk uklart, hvornår der afsiges dom i sagen. Men det ventes at ske inden månedens udgang.

