Krimi ... 9. dec. 2022 kl. 08:09 Gem artikel Gemt artikel

Mindede om 'The Fast and the Furious'

Selvom de er fusioneret med Hells Angels, står tidligere NNV-folk stadig bag narkosalg på Nørrebro og i Nordvest, vurderer politiet. Det kom frem under en sag, hvor en NNV-boss er tiltalt for at kvæste en ung mand under vanvidskørsel