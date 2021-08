Mindre fly styrtet ned: Én person omkommet

Et mindre fly er styrtet ned i Toftlund. En person er omkommet

En person er omkommet, efter et mindre passagerfly er styrtet ned i Toftlund.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelse 20.19, der går på, at et fly er kommet få meter op i luftenen, inden det styrer til jorden og bryder i brand. Der er en person om bord. Vedkommende er blevet erklæret død, siger Ole Aamann, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at der er tale om et såkaldt ultrafly, der kan beskrives hen i retning af et svævefly med motor.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Vojens Lufthavn, der fortæller, at flyet ikke er lettet derfra. Vagtchefen fortæller, at flyet derimod er lettet fra en mark.

- Der er vidner, som har set flyet lette, og dem er vi ved at afhøre, siger vagtchefen.

De pårørende er ikke underrettet om ulykken.

Opdateres