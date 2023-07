Mindre fly styrtet ned

Et mindre fly er styrtet ned ved Arnborg syd for Herning.

Det oplyser Carsten Henriksen, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV Midtvest.

Vagtchefen oplyser til mediet, at det er piloten selv, der har kontaktet alarmcentralen, og at han ikke menes at have pådraget sig alvorlige skader.

Også Brand & Redning MidtVest har været til stede i forbindelse med uheldet.

Der er tale om et fly, som benyttes til at trække svævefly op, der fløj ind i et læhegn tæt på motorvejen i forbindelse med landingen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi.