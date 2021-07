Mindreårig sigtet for brandstiftelse på skole

En mindreårig dreng er blevet sigtet for brandstiftelse på Nydamskolen i Vester Sottrup i Sønderborg.

Drengen har erkendt at have påsat i alt tre brande for nylig.

Politiet modtog anmeldelsen om mulig forsætlig brandstiftelse omkring klokken halv ni søndag morgen, og man nåede frem til, at branden formentlig var blevet påsat i nogle træpaller, der var stablet op ad en gavl.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Branden nåede kortvarigt at brede sig til bygningen, men blev efter cirka et kvarter slukket. Politikredsen skriver, at en efterfølgende brandundersøgelse og efterforskning førte til, at de senere på dagen kunne anholde og sigte en mindreårig dreng fra Sønderborgområdet.

Drengen erkendte samtidig at have startet to mindre brande i nærområdet fredag.

Den unge dreng blev løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet i sagen. Grundet drengens unge alder er kommunen blevet involveret, og de skal sørge for, at drengen tilbydes professionel hjælp.