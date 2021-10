Mindreårige antastet: Nu undersøger politiet hændelserne

Nordsjællands Politi undersøger nu flere hændelser i Allerød Kommune, hvor fremmede personer har skabt utryghed med deres adfærd over for børn.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelse.

Mandag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en otteårig pige var blevet tilbudt 100 kroner af en fremmed mand for at gå med ham. Ifølge anmeldelsen fandt episoden sted på hjørnet af Bakkevej og Tokkekøbvej.

Onsdag 6. oktober modtog politikredsen en anmeldelse om et barn, der var blevet generet af en fremmed person. Ifølge anmeldelsen var en mand sprunget ud foran en tiårig cyklende dreng på Kvædevej.

Ligeledes modtog politikredsen en anmeldelse natten til søndag omhandlende en 15-årig kvinde, der cyklede på Ejners Sti, da en mand ifølge anmeldelsen var sprunget frem og derefter greb fat i hende, inden manden løb fra stedet.

Nordsjællands Politi undersøger nu de tre hændelser.

- Vi tager alle anmeldelserne meget alvorligt, og vi gør vores bedste for at finde frem til den eller de personer, der måtte være årsag til utrygheden. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at fastslå mændenes intentioner, men naturligvis skaber sådanne hændelser bekymring, fortæller vicepolitiinspektør Brian Grayston fra Nordsjællands Politi og tilføjer:

- Vi opfordrer derfor også den eller de nævnte mænd til at kontakte politiet for at få talt hændelsesforløbet igennem.