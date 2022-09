Mindst 10 døde og 15 såret i knivangreb i Canada

Politiet jagter to gerningsmænd, der mistænkes for at have angrebet tilfældige mennesker med kniv i canadisk provins

En menneskejagt er sat ind i Canada, efter at to mænd søndag gik til angreb på tilfældige og stak dem ned flere steder i den canadiske provins Saskatchewan.

Mindst ti personer meldes dræbt og 15 såret, oplyser canadisk politi på en pressekonference natten til mandag dansk tid.

Politiet jagter fortsat de to gerningsmænd, der betegnes som 'meget farlige'.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, kalder angrebet 'forfærdeligt og hjerteskærende', skriver nyhedsbureauet AP.

13 gerningssteder

Ifølge det canadiske medie DH News er ofrene fundet på 13 forskellige steder i reservatet James Smith Cree Nation og landsbyen Weldon.

- Vi mener, at nogle af ofrene har været mål for angrebet, mens andre har været tilfældige ofre, oplyser politiet ifølge DH News.

Ofrene bliver behandlet på forskellige hospitaler, og ifølge sundhedsmyndighederne i Saskatchewan har man aktiveret 'orange kode' og tilkaldt ekstra personale for at kunne behandle de 'mange døde og sårede'. Det skriver tv-stationen CTV News Calgary.

Der er endnu ikke offentliggjort alder eller køn på de dræbte og sårede.

Bliv hjemme

De to gerningsmænd flygtede ifølge tv-stationen i en sort Nissan. Politiet har igangsat en massiv eftersøgning og advarer canadiere om at samle blaffere op af frygt for, at det kan være de to mænd.

Samtidig opfordrer politiet indbyggerne i James Smith Cree Nation til ikke at forlade deres hjem.

'Forlad ikke en sikker lokation. Vær varsom med hvem du lukker ind i dit hjem', lyder meldingen fra politiet ifølge det lokale medie Sask Today

