Mindst 19 døde i tunnel-eksplosion

Som det ser ud lige nu, er mindst 19 afghanere døde, mens 32 regnes som tilskadekomne, efter en tankbil sprang i luften i Salang-tunnellen nord for Kabul.

Det helt præcise dødstal er endnu uvist, for der er stadig overlevende fanget i tunnellen. En talsmand for de offentlige myndigheder i området udtalte lørdag aften, at der blandt de døde var fem kvinder og to børn, og at de forventede, at dødstallet ville stige.

Det afghanske hospitalspersonale modtog søndag flere af de omkomne fra tunnel-eksplosionen. Foto: Farid Tanha/Ritzau Scanpix

To børn er omkommet som følge af eksplosionen. Foto: Farid Tanha/Ritzau Scanpix

Resten af ofrene skulle angiveligt være mænd, der er forkullede og brændt til ugenkendelighed.

Det er endnu uvist, hvad der førte til den fatale eksplosion.

Molvi Hamiudullah Misbah, der er talsmand for Afghanistans ministerium for offentlige affærer, udtalte tidligt søndag, at branden i tunnellen var slukket, og oprydningsmandskab arbejder på højtryk for at trænge igennem til de overlevende.

Salang-tunnellen ligger 80 kilometer nord for landets hovedstad, Kabul, i Parwan-regionen. Tunnellen bliver betragtet som et vigtigt samlingspunkt mellem nord og syd i ørkenlandet.