Mindst 25 personer anholdt under politiaktion i Tyskland

Mindst 25 personer er anholdt under en politiaktion i Tyskland tidligt onsdag.

De anholdte er højreekstremister og mistænkt for at tilhøre en terrorgruppe, oplyser den føderale anklagemyndighed i Berlin.

- De anholdte er en del af en terrorgruppe, der har som mål at vælte den eksisterende stat i Tyskland og erstatte den med deres egen, og den udelukker ikke vold mod staten for at opnå målet, siger anklagemyndigheden.

Over 3000 politibetjente deltog i aktionen tidligt onsdag morgen. Der blev foretaget razziaer i mere end 130 huse og lejligheder i mindst 11 af de tyske delstater. Der blev også foretaget anholdelser i Østrig og Italien.

Blandt de mistænkte er personer fra den såkaldte Reichsbürger-bevægelse, skriver de tyske aviser. Bevægelsen accepterer ikke den tyske føderation og formidler ofte højreekstreme og antisemitiske holdninger.

Reichsbürger er knyttet til flere nynazistiske grupperinger. Tysklands efterretningstjeneste anslår, at bevægelsen har omkring 21.000 tilhængere.

En aktiv soldater og flere tidligere soldater fra det tyske forsvar Bundeswehr er blandt de anholdte, rapporterer nogle tyske medier.

Ifølge Bild var flere af de mistænkte i besiddelse af lovligt erhvervede våben.

Der Spiegel skriver, at kupplanerne blandt andet gik ud på at storme Forbundsdagen. Flere skal have trænet våbenbrug.

Anholdelser er foretaget i delstaterne Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen samt i Østrig og Italien, oplyser anklagemyndigheden.

De mistænkte skal have lagt planer om et kup siden november 2021. Forberedelserne til det planlagte kup har blandt andet omfattet anskaffelser af udstyr, rekrutteringer af nye medlemmer og skydeøvelser.