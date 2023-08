Mindst 47 dræbt i voldsom bygningsbrand

Mindst 52 personer har mistet livet i en stor brand i en lejlighedsbygning centralt i den sydafrikanske storby Johannesburg.

Det oplyser byens beredskabstjenester ifølge nyhedsbureauet AFP.

Branden brød ud cirka klokken 01.30 lokal tid natten til torsdag, skriver det sydafrikanske medie News24. Sydafrika er i samme tidszone som Danmark.

Dødstallet fra ulykken er steget hastigt i løbet af morgenen. Mellem klokken syv og otte steg meldingerne fra mindst 20 døde til mindst 52.

Det ventes også at stige yderligere, skriver den sydafrikanske nyhedskanal eNCA. Kanalen tilføjer, at 50 personer bliver behandlet for skader.

Den berørte lejlighedsbygning er blevet evakueret.

Det er torsdag morgen klokken otte uvist, hvad der har forårsaget branden.

På sociale medier viser billeder og videoer kaotiske tilstande nær ulykken.