Mindst 50 døde i Haiti efter lastbil-eksplosion

Mindst 50 personer er tidligt tirsdag morgen døde i Haiti, efter at en lastbil, der fragtede brændstof, er eksploderet.

Det siger et medlem af byrådet i byen Cap-Haïtien, hvor eksplosionen skete.

- På ulykkesstedet så jeg mellem 50 og 54 personer blive brændt levende. Det er umuligt at identificere dem, siger byrådsmedlem Patrick Almonor.

Almonor præciserer senere til nyhedsbureauet AP, at der er mindst 53 døde og over 100 tilskadekomne. Derudover skal eksplosionen have forårsaget brande i omkring 20 hjem tæt på ulykken.

- Det er forfærdeligt, hvad der er sket. Vi har mistet så mange liv, siger han.

Han tilføjer, at det lokale hospital har hårdt brug for både flere sygeplejersker, læger og medicinsk udstyr.

Ulykkens omstændigheder er endnu ikke bekræftet officielt.

En lokal ingeniør ved navn Dave Larose siger til AP, at han i de tidlige morgentimer så en række folk samlet rundt om lastbilen med spande - angiveligt for at samle brændstof og tage det med hjem.

Byrådsmedlem Patrick Almonor siger ifølge den haitianske avis Le Nouvelliste også, at flere folk var samlet om lastbilen, da eksplosion skete. De skal have forsøgt at samle benzin, da lastbilen var væltet - og inden den eksploderede.

En lokal læge siger til samme avis, at sundhedsvæsnet er blevet 'overbebyrdet' efter den voldsomme eksplosionsulykke.

Haiti kæmper i øjeblikket med mangel på brændstof og høje benzinpriser.

- Det er forfærdeligt, hvad vores land går igennem, siger ingeniøren Larose.

Haitis tidligere premierminister og fungerende udenrigsminister Claude Joseph skriver tirsdag på Twitter, at han 'deler alle folks smerte og sorg'.

Cap-Haïtien ligger på Haitis nordlige kyst. Den ligger cirka 200 kilometer fra hovedstaden Port-au-Prince på den sydlige del af Haiti.