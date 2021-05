Mindst syv døde: Ville tage et selfie

Mindst syv personer har mistet livet, da en større gruppe mennesker forsøgte at tage et selfie ombord på en båd.

Bådulykken skete i et reservat i Java i Indonesien.

Det fortæller det lokale politi ifølge The Jakarta Post.

Ulykken skete lørdag, da alle 20 passagerer alle bevægede sig over i bådens ene side for at tage et gruppebillede. Det fortæller chefpolitiinspektør for Central Java Politi, Ahmad Lutfi.

- Ulykken var forårsaget af overkapacitet, siger Lutfi.

- De 20 personer tog et selfie i bådens højre side, og så mistede båden balancen og vendte rundt.

Reddere leder efter to personer, der fortsat er savnet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Syv personer druknede i ulykken, mens det lykkedes at redde 11 personer op af vandet. Reddere leder stadig efter to personer, der endnu ikke er fundet.

Ahmad Lufti fortæller, at båden blev styret af en 13-årig, og politiet vil undersøge, om sikkerheden blev forsømt af firmaet bag bådturene.

Ifølge The Jakarta Post er bådulykker ikke unormale i Indonesien, fordi der ofte bliver slækket på sikkerhedsstandarderne.