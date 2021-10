Mindst to er dræbt i flystyrt i boligområde nær San Diego

Mindst to mennesker er døde, efter at et lille fly er styrtet ned i et boligkvarter i en forstad til San Diego i den amerikanske delstat Californien mandag eftermiddag lokal tid.

Ulykken forårsagede en voldsom brand, som har tilintetgjort to huse og flere køretøjer.

Luftfotos viser brandmænd, der slukker de sidste flammer i de to forkullede huse i San Diego-forstaden Santee.

En udbrændt varevogn ses også på et nærliggende gadehjørne.

Fox 5 San Diego rapporterer, at der er tale om et tomotorer Cessna 340-fly, som har plads til seks personer. Det var lettet fra Yuma i Arizona en time før ulykken.

Justin Matsushita fra det lokale brandvæsen fortæller, at mindst to personer er dræbt i ulykken.

- Det er en temmelig brutal scene, vi har at gøre med. Vi forsøger at gennemgå ulykkesstedet, siger han til journalister.

Det er uvist, om de to omkomne befandt sig om bord på flyet eller på jorden, da ulykken skete.

Naboer beretter om lyden af et faldende fly efterfulgt af et højt brag, da det ramte jorden.

Flere fortæller, at de ilede til stedet, hvor de hjalp mennesker, som var forbrændte, med at komme væk.

En kvinde fortæller, at hun så liget af chaufføren i den brændende varevogn.

Ifølge myndighederne i Santee fandt ulykken sted omkring klokken 12.00 lokal tid.

- Et lille tomotorer-fly styrtede ned i to hjem i Santee, skriver byens myndigheder på Twitter.

- En varevogn og en brandhane blev også ramt. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvor mange der var om bord på flyet, står der videre.

Flystyrtet fandt sted kun et par gader fra den nærliggende Santana High School. Skolen oplyser på Twitter, at alle dens elever er uskadte.