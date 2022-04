Israelske sikkerhedsstyrker har under en skududveksling dræbt gerningsmanden bag et angreb på en bar i Tel Aviv torsdag aften.

Der er tale om en palæstinensisk mand fra Vestbredden, der efter angrebet blev efterlyst. Der var sat en stor styrke ind for at finde manden efter angrebet, og fredag morgen oplyser en israelsk embedsmand ifølge AFP, at gerningsmanden altså nu er fundet og dræbt.

Sikkerhedsstyrkerne fandt ham nær en moské i Jaffa lige syd for Tel Aviv, hvor han gemte sig. Det oplyser de israelske sikkerhedsmyndigheder fredag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To dræbt og adskillige såret

Meldingen kommer, efter at mindst to personer torsdag aften blev dræbt og adskillige andre såret i et skudangreb på en bar i centrum af Tel Aviv.

Det oplyste politiet i den israelske by ifølge Reuters.

- En terrorist åbnede ild på kort afstand og flygtede derefter til fods. Adskillige mennesker er såret, fortalte polititalsmand Eli Levy til en lokal tv-station.

Det er det fjerde dødelige angreb i Israel inden for to uger.

Inden politiet fik ram på den formodede gerningsmand, blev borgere i området rådet til at holde sig hjemme.

- Forlad ikke jeres hjem. Stik ikke hovedet ud af vinduet. Hold dig væk fra din balkon, sagde talsmanden.

Ifølge den israelske avis Hareetz blev syv personer såret i angrebet. Fire af dem er i kritisk tilstand, mens de tre andre er lettere såret. De to drabsofre var mænd i 30'erne.

1000 sikkerheds- og politifolk på jagt

Den formodede gerningsmand slap væk umiddelbart efter angrebet og blev eftersøgt af op til 1000 sikkerheds- og politifolk, som gik fra hus til hus.

- Antagelsen er, at han er i området, sagde politichef Ami Eshed sent torsdag aften ifølge Reuters.

- Vi aner ikke, hvor han kom fra, eller hvem han er.

Motivet til skyderiet kendes ikke.

Tel Avivs borgmester, Ron Huldai, udtalte, at en araber mistænkes for at stå bag angrebet, der fandt sted på Dizengoff Street, der er kendt for dens mange barer, restauranter og butikker.

Umiddelbart efter skyderiet var der meldinger om, at 'adskillige' bevæbnede mænd deltog i angrebet.

Politiet mener dog, at det blev udført af en enkelt person, som affyrede omkring ti skud.

Den islamistiske palæstinensiske gruppe Hamas har hyldet angrebet.

De seneste to uger er 11 mennesker blevet dræbt i tre tilsvarende angreb i Israel. To af angrebene blev udført af israelske arabere med forbindelse til den militante gruppe Islamisk Stat (IS), skriver nyhedsbureauet dpa.

Med torsdagens hændelse er antallet af dødsofre fra den slags angreb oppe på 13.