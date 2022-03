'Mini sex predator': Havde vilde og dyriske øjne

En 26-årig mand, der er tiltalt for en række kollegie-overgreb, havde ifølge et af ofrene et vildt udtryk i øjnene, da han gik fra værelse til værelse

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Jeg husker bare et par vilde og opspilede øjne, der så sådan dyriske ud.

Sådan beskrev en ung kvindelige beboer fra Egmont H. Petersens Kollegium i København en nu 26-årig voldtægtstiltalt mand.

På blot tre timer lykkedes det ifølge anklagen den unge københavner at krænke 12 beboere ved at gå fra værelse til værelse i sin jagt efter seksuel tilfredsstillelse natten til den 22. maj sidste år.

I et enkelt forhold er den unge københavner tiltalt for at have tiltvunget sig hårdt vaginalt samleje med en kvinde, der lå og sov på sit værelse. Ifølge anklagen vågnede kvinden og bad ham om at stoppe, men han fortsatte og skulle have udnyttet sin kropsvægt til at holde hende nede.

Den unge mand nægter sig skyldig, men bestrider ikke, at han har været inde på flere værelser.

- Jeg blev utryg og forvirret over, hvad han skulle på mit værelse, da han satte sig i sengen, sagde en af kvinderne.

Flere af kvinderne, der var indkaldt som vidner, fortalte, at de blev utrygge ved den 26-åriges pludselige tilstedeværelse, og de bad ham gentagne gange om at gå.

Til flere af dem skulle han angiveligt have sagt 'slap af', inden han bakkede ud af deres værelser.

Opfør dig ordentligt

Den voldtægtstiltalte ankom til kollegiefesten med en kvinde, han sammen med flere andre boede sammen med i en lejlighed. Hun var ligeledes var indkaldt som vidne under sagens tredje retsmøde.

Kvinden forklarede, at den 26-årige virkede aggressiv, destruktiv og var i dårligt humør det meste af aftenen. Alligevel talte han ifølge bofællen om, at han skulle score damer til festen.

- Du opfører dig lige ordentligt, sagde jeg til ham på vej over til festen, forklarede kvinden.

Den kvindelige roommate var flyttet ind i det bofællesskab, som den 26-årige boede, blot to uger, inden episoden. På trods af den korte periode havde hun allerede haft et par 'spøjse' oplevelser med ham.

- Jeg husker ham som en sød fyr, som måske ikke helt kendte til grænserne. Det kom blandt andet til udtryk ved, at han nogle gange stod ude foran toiletdøren og ventede, og han kunne finde på at banke på ind til mit værelse, efter jeg var gået i seng, sagde bofællen.

’Mini sex predator’

Da den voldtægtstiltalte mand selv fik mulighed for at forklare sig ved et tidligere retsmøde, fortalte han, at han ikke huskede særlig meget, fordi han fik blackout i løbet af aftenen.

Alligevel havde få glimt brændt sig fast i hans hukommelse, og de var altså nok til at give ham en fornemmelse af, at han var gået over grænsen.

'Jeg var åbenbart en mini sex predator', skrev den 26-årige til sin veninde dagen efter festen.

Under en samtale med den 26-årige og en tredje bofælle, forklarede den tiltalte også efterfølgende, at han vist var gået over stregen, men han mente bestemt ikke, at han havde voldtaget nogen.

Der ventes at falde dom i sagen i næste uge.