'Mini sex predator': Skyldig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 26-årig mand er netop kendt skyldig og idømt tre år og fire måneders ubetinget fængsel for et serie-overgreb på Egmont H. Petersens Kollegium i København sidste forår.

Den 26-årige smilte afmålt til pårørende på tilhørerrækkerne, inden dommen blev afsagt kl. 13.00.

På blot tre timer lykkedes det ifølge retten den unge københavner at forstyrre 12 beboere ved at gå fra værelse til værelse i sin jagt efter seksuel tilfredsstillelse natten til den 22. maj sidste år efter en fest på kollegiet.

I det mest alvorlige forhold er den 26-årige mand dømt for at tvinge sig til hårdt vaginalt samleje med en kvinde, der lå og sov på sit værelse. Ifølge anklageren vågnede kvinden og bad ham om at stoppe, men han fortsatte og skulle have udnyttet sin kropsvægt til at holde hende nede.

Opfør dig ordentligt

Den voldtægtstiltalte ankom til kollegiefesten med en kvinde, han sammen med flere andre boede sammen med i en lejlighed. Hun var ligeledes var indkaldt som vidne under sagens tredje retsmøde.

Kvinden forklarede, at den 26-årige virkede aggressiv, destruktiv og var i dårligt humør det meste af aftenen. Alligevel talte han ifølge bofællen om, at han skulle score damer til festen.

- Du opfører dig lige ordentligt, sagde jeg til ham på vej over til festen, forklarede kvinden.

Dyriske øjne

Under retssagen har flere beboere fra kollegiet været indkaldt som vidner. En af kvinderne, som han var tiltalt for at blufærdighedskrænke, fortalte, at hun særligt havde bidt mærke i den unge mands øjne.

- Jeg husker bare et par vilde og opspilede øjne, der så sådan dyriske ud, sagde kvinden og fortalte, at hun blev utryg og forvirret over, hvad han skulle på hendes værelse, da han satte sig ned på sengekanten.

På flere af kvindernes værelser fandt man både en hættetrøje, en lysebrun t-shirt og et par boxershorts. Den 26-årige har erkendt, at tøjet tilhører ham.

'Mini sex predator'

Da den høje, ranke og relativt spinkle mand på en tidligere retsdag forklarede sig i vidneskranken, fortalte han, at han fik blackout i løbet af aftenen. Under sin afhøring fremstod han yderst velformuleret. Han fortalte desuden, at han er interesseret i filosofi og holdt orlov med den videregående uddannelse, han var i gang med.

Tirsdag blev den 26-åriges mentalundersøgelse læst højt i retten. Her kom det frem, at han er overoptaget af seksuelle forhold, følelsesmæssigt distanceret og selvoptaget.

Dagen efter festen skrev den nu dømte mand til en veninde, at han godt vidste, at han var gået over grænsen.

'Jeg var åbenbart en mini sex predator', skrev den 26-årige blandt andet til veninden. Herudover kaldte han sig selv 'klam'. De beskeder har retten lagt vægt på i afgørelsen, og mente, at det var et bevis på, at den dømte husker episoderne bedre end han har påstået i retten.

- Ulykkelig sag

I strafudmålingen har retten lagt vægt på, at der blandt andet er dømt for voldtægt, forsøg på voldtægt, hvor der er benyttet fysisk vold, og at det er sket i ofrenes egne hjem.

- Det er en ulykkelig sag, og min klient er ulykkelig over det, der er sket, udtalte den 26-åriges forsvarsadvokat efter domsafsigelsen.

Forsvareren havde procederet for frifindelse af sin klient, som ifølge ham var i en psykose-lignende tilstand den nat. Hvis retten fandt, at han var egnet til straf, havde han argumenteret for, at en fængselsstraf på omkring tre år var passende.

Dermed lå rettens vurdering i nærheden af forsvarerens, da anklageren havde procederet for, at den 26-årige skulle straffes med fængsel i omegnen af fem år.

Den 26-årige valgte at tage betænkningstid i forhold til anke og fik udstrakt navneforbud.