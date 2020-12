Minister: - Kan på ingen måder tolereres

Straframmen for at skyde fyrværkeri efter brandvæsen og beredskab hæves til otte år

Det er et landsdækkende problem, og det vender tilbage én gang årligt. Brandvæsen og beredskab, der bliver beskudt af fyrværkeri, mens de er på opgave.

Nu skal en ny skærpet strafferamme på op til otte års fængsel, gøre op med det.

Til Ekstra Bladet fortæller forsvarsminister Trine Bramsen, at man tirsdag vil stemme den nye stramning igennem.

- De seneste år har vi set en stigning i raket-angreb mod vores brandfolk, der har været ude og slukke brande for at passe på os. De er blevet mødt med raketter, der er blev affyret direkte mod brandbiler eller i værste fald mod personer, siger hun med henvisning til baggrunden for den nye straming.

- Det er en adfærd, der er fuldstændig uacceptabel, og noget, som vi ingen måder kan tolerere.

Tryghed under angreb

Fra at se på det som hærværk og drengestreger bliver det fremover set på som alvorlig kriminalitet.

- Stramningen er en markant skærpet straf. Risikoen for at blive opdaget bliver også markant forøget, da der bliver sat flere ressourcer af til at forfølge de her angreb. Derudover vil der være øget politi til stede, når brandbilerne rykker ud, siger Trine Bramsen.

Som et nyt tiltag vil man også forsøge at bringe brandvæsen og de unge tættere på hinanden på en mere positiv facon.

- Vi vil også forsøge at forebygge det ved at få unge udsatte i belastede boligområder til at hjælpe til på brandstationerne. Det er alt andet lige mere svært at fyre raketter af, når det er mod Finn og Poul, som man lige spist lasagne med i kantinen, siger Bramsen