Ministerchauffør anklaget for voldtægt: Hun havde lyst til mig

Ifølge kvinden blev hun med vold tvunget til at have sex med den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Under onsdagens retsmøde var der ikke ministerbiler og lokkeduer på programmet.

I stedet handlede dag fire i sagen om en voldtægtsanklage mod den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet. En voldtægt, der angiveligt skulle have fundet sted i 2016.

- Jeg havde ikke lige forestillet mig at skulle fortælle om det en dag, sagde ministerchaufføren i sin vidneforklaring, da det kneb med at huske visse detaljer fra episoden.

Han var dog ikke i tvivl om, at kvinden ifølge ham også ville have sex med ham den juni-dag i 2016 i hendes hjem.

- Jeg havde indtryk af, at hun havde lyst til mig.

Ville have et kys

De fandt hinanden gennem dating-appen Tinder og havde forud for mødet skrevet sammen halvanden uges tid.

Ifølge ministerchaufføren startede daten med, at de sludrede ved hendes bord i lejligheden, men efter fem-ti minutter udviklede mødet sig.

- Hun spurgte så, om hun måtte få et kys.

De endte med at rykke over i sengen, hvor det 'helt naturligt' udviklede sig til sex, forklarer han.

- Jeg kunne mærke på hende, at hun rigtig gerne ville det. Hun var oral (udøvede oralsex, red.) på mig, inden vi havde samleje. Så jeg havde fornemmelse af, at hun gerne ville.

Presset ned i sengen

Det var ikke muligt for Ekstra Bladet at høre kvindens side af sagen, da dørene til retssalen blev lukket under hendes vidneforklaring.

Af anklageskriftet fremgår det dog, at ministerchaufføren pressede kvinden ned i sengen og holdt hendes arm fast, mens kvinden udtalte 'lad være', 'stop,' og 'nej'.

Efterfølgende trak han angiveligt hårdt ned i hendes bukser, og af frygt for yderligere vold åbnede hun selv sine bukser, og ministerchaufføren gennemførte voldtægten.

Da han tydeligt blev spurgt af anklageren, om kvinden på noget tidspunkt under akten sagde 'nej' eller 'stop', lød svaret prompte fra ministerchaufføren i to omgange:

- Nej.

Ministerchaufføren har tidligere kørt rundt med Mette Frederiksen (S). Nu sidder han anklaget for blandt andet at have kørt 11 kvinder rundt i sin ministerbil forskellige steder i landet mellem 2015 og 2021. Foto: Thomas Borberg

Ville gerne ses igen

Han forklarede videre, at de efterfølgende aftalte at mødes igen, og at de kyssede hinanden farvel foran hendes hjem, før de gik hvert til sit igen.

- Vi kysser hinanden, og hun siger, at hun rigtig gerne vil ses igen.

Dagen sluttede med, at kvindens ekskæreste også skulle afgive forklaring for retten.

Ifølge kvinden havde hun nemlig fortalt ham om oplevelsen med ministerchaufføren. En samtale, ekskæresten godt kunne huske, de havde haft, men ikke om indholdet.

Adspurgt af anklageren, om han kunne huske, at han havde kaldt kvindens oplevelse med chaufføren for en 'voldtægt' lød svaret:

- Det har jeg nok sagt, men jeg kan ikke huske det. Det er langt tilbage i tiden.

Den tidligere ministerchauffør i Statsministeriet er ud over to voldtægter også anklaget for at bruge ministerbilen til dating, og han sidder derfor også tiltalt for pligtforsømmelse, stillingsmisbrug og brugstyveri.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.