Ministeren om blodpenge: Det er grotesk

Justitsminister Nick Hækkerup langer ud efter anklagemyndigheden, efter at Ekstra Bladet har afdækket, hvordan Thomas Gotthard fik penge fra pensionsordningen ATP tilhørende sin hustru.

’Det er grotesk, at en gerningsmand, der har myrdet sin kone, modtager arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser fra den dræbte. Det går jo stik imod retsfølelsen og er på alle måder urimeligt – ikke mindst for offerets efterladte, som i forvejen står i en fortvivlende situation’ lyder det i en skriftlig kommentar.

Ansgarkirken i Hedehusene har været fuldstændig tavs om det faktum, at en af deres præster, der har stået i kirken uge efter uge og talt om næstekærlighed, i virkeligheden er morder og har begået et usædvanligt kynisk drab på sin hustru. Privatfoto

Morderen fik både en ægtefællesum på 45.000 kroner og 60.000 kroner, som tilhører parrets to børn.

Nu har Ekstra Bladet så afsløret, at skandalen rækker langt dybere end den konkrete sag om drabet på Maria From Jakobsen. Således har anklagemyndigheden i årtier forsømt at få stoppet ATP's udbetalinger til drabsmænd. Det er ellers anklagemyndighedens ansvar.

Men i 30 år har ATP ikke fået en eneste anmodning om at stoppe eller tilbagesøge beløb, der uretmæssigt er kommet i hænderne på mordere. Det oplyser pensionsselskabet til Ekstra Bladet.

Meget beklageligt

Justitsministeren tilføjer i sin udtalelse:

’Myndighederne har i den konkrete sag ikke fulgt retningslinjerne på området, og som jeg er blevet det oplyst, er det muligvis ikke et enkeltstående tilfælde. Det er selvsagt dybt utilfredsstillende og meget beklageligt overfor de efterladte, der står tilbage’.

Justitsministeren har nu bedt myndighederne om at ’sikre fuld opmærksomhed på retningslinjerne’, som netop er lavet for at en gerningsmand ikke kan tjene på at slå ihjel.

Han vil dog ikke umiddelbart undersøge skandalens omfang. Ministeriet henviser til Rigsadvokatens svar om, at anmodninger til ATP ikke registreres særskilt og derfor ikke umiddelbart kan gøres op.

I gennemsnit sker der i Danmark op mod 12 partnerdrab om året. En del af dem begås mellem ægtefæller eller samlevere. Dermed må et betydeligt antal drabsmænd have tjent på at slå deres hustru eller mand ihjel.

Maria From Jakobsen blev 43 år. Hun arbejdede som psykolog på Holbæk Sygehus og var mor til to børn, der var hendes et og alt. De er nu blevet frarøvet deres mor. Af deres egen far. Privatfoto

Efter at Ekstra Bladet gik ind i sagen om pensionsudbetalingen til Thomas Gotthard, får børn nu endelig de penge, de burde have haft for snart ni måneder siden.

