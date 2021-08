Ministeriet om fyring: Stillingen kræver agtelse og tillid

Kirkeministeriet bekræfter nu officielt, at Thomas Gotthard - som Ekstra Bladet har skrevet - er blevet fyret uden varsel.

I en skriftlig meddelelse skriver ministeriet, at 'idet 15 års fængsel for drab er en meget alvorlig forbrydelse, er forudsætningen for at varetage stillingen som præst med den agtelse og tillid, som stillingen kræver, bortfaldet'.

Derfor er sognepræsten 24. august 2021 blevet afskediget fra sin stilling uden varsel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har præsten ikke modtaget løn i en rum tid. Kirkeministeriet har hidtil ikke ønsket at oplyse, hvornår lønudbetalingerne stoppede, og det vil de stadig ikke. Men ifølge loven om tjenestemænd har en tjenestemand, der udebliver ulovligt fra tjeneste - herunder hvis vedkommende sidder fængslet - ikke krav på løn.

Umuligt at forblive som præst

Gotthard var ansat som præst i Ansgarkirken i Hedehusene. Her har man tidligt i forløbet ansat en spindoktor til at sige 'ingen kommentarer' ved enhver henvendelse fra pressen.

En af sognepræstens øverste chefer var biskoppen i Helsingør Stift, Peter Birch. Han sagde allerede i forbindelse med dommen, at den ville gøre det 'umuligt' for Gotthard at forblive som præst.

- Kan du se for dig, at Thomas Gotthard kommer ud om 15 år og så genoptager præstegerningen?

- Det ville jeg umiddelbart anse for usandsynligt. Det er svært at forestille sig, at det skulle blive aktuelt for ham, lød det 3. august fra biskoppen.

Dekorum-dekretet

Præster er omfattet af det såkaldte dekorum-dekretet. Reglen om dekorum kan findes i tjenestemandslovens paragraf 10.

Ifølge den skal tjenestemanden ’samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

26. oktober sidste år slog Thomas Gotthard brutalt sin hustru Maria From Jakobsen ihjel, hvorefter han i løbet af 12 dage forsøgte at skaffe liget af vejen på forskellige brutale måder.

Da han tre uger senere blev fængslet for drab, nægtede han sig skyldig, og det gjorde han i syv måneder. Indtil han i juni pludselig vendte på en tallerken, tilstod og ledte politiet til de jordiske rester af moderen til to af hans fire børn.

'Det går ikke'

3. august blev han dømt ved en tilståelsessag. Efterfølgende meddelte kirkeministeret - med daværende minister Joy Mogensen (S) som afsender, at man nu ville kigge på de ansættelsesretlige konsekvenser.

'Som alle andre er jeg chokeret over at høre om den ulykkelige sag fra Frederikssund. At en præst begår mord og bliver dømt for mord går selvfølgelig ikke. Hverken i folkekirken eller andre steder' blev ministeren citeret for at sige i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.