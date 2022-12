Ministerium får tæsk i Sorø-skandale

- Det, der står i den afgørelse, er rent sludder. Det er selvfølgelig spekulativt. Men jeg må tolke det sådan, at ministeriet forsøger at skubbe ansvaret fra sig.

Det vurderer Kirsten Ketscher, professor på Københavns Universitet og ekspert i offentlig forvaltning, i en reaktion på statsapparatets foreløbige afvisning af en klage over Sorø Akademis rektor Kristian Jacobsen.

I skudlinjen er rektors håndtering af en voldtægtsanklage fremsat af en kvindelig elev på Sorø Akademi mod en af hendes mandlige klassekammerater tilbage i 2021. En straffesag som den mandlige elev blev pure frifundet for. Den kvindelige elev er siden blevet sigtet for falsk anklage om voldtægt og falsk forklaring i retten.

Annonce:

Børne- og Undervisningsministeriet og kammeradvokaten sender nu efter fem måneders granskning af det komplicerede forløb dele af klagen til hjørne, mens ministeriet ikke vil forhold sig til andre dele af klagen mod rektoren, fordi politiet efterforsker sagen.

Men Sorø Akademis overordnede myndighed, Børne- og Undervisningsministeriet, konstaterer i svaret, at rektoren og skolens bestyrelse ikke var forpligtet til at politianmelde sagen med det samme. Det sker blandt andet med formuleringen, at det drejer sig om et forhold 'begået af private' (den nu frifundne elev, red.), og fordi skolen er under statslig forvaltning.

Den nu 19-årige elev, der sidste år blev anmeldt for at have voldtaget en klassekammerat to gange, blev i oktober pure frifundet i Retten i Næstved. Overfor Ekstra Bladet lægger han ikke skjul på, at hele sagsforløbet har været en stor personlig belastning. Privatfoto

Ministeriet konkluderer, at der ikke er grundlag for at kritisere skolens bestyrelse, for ikke at have sikret, at der var retningslinjer på skolen for håndtering af seksuelle overgreb mod elever. Det fremhæves desuden, at bestyrelsen ikke havde beføjelse eller en forpligtelse til at føre tilsyn med skolen eller rektor i den konkrete sag. Det ansvar ligger ifølge afgørelsen hos ministeriet selv.

Endelig spiller det ind, at pigen og hendes forældre ikke ønskede, at få politianmeldt sagen.

Annonce:

Advokat: Forkert vurdering

- Det er en lodret forkert juridisk vurdering. Rektor og bestyrelsen var forpligtet til at indgive en politianmeldelse. Det er åbenlyst. Jeg opfatter den her afgørelse som et forsøg på at undgå at tage ansvar, siger advokat Julie Stage, der i voldtægtssagen var forsvarer for den nu frifundne 19-årige mand.

Klagesagens kerne er, at Kristian Jacobsen i september i år blev meldt til politiet for at have tilsidesat den skærpede underretningspligt i serviceloven, for at have handlet ’groft i strid med sine forpligtelser og for at have udsat en voldtægtsanklaget elev for ulovlig tvang i forbindelse med et mæglingsforsøg mellem eleverne.

Det udspillede sig, da den nu 19-årige elev på skolen i sommeren 2021 gik til rektor med en voldtægtsanklage mod en klassekammerat på Sorø Akademi.

De to modparter i den stærkt omdiskuterede voldtægtssag gik sidste år i samme klasse på Sorø Akademis dagskole. På det tidspunkt var hun 17 år gammel og han et år ældre. Foto: Per Rasmussen

I stedet for at gå til politiet med det samme, som Serviceloven kræver af en skoleleder, hvis der er mistanke om seksuelle overgreb mod en mindreårig elev, indledte Kristian Jacobesen en mægling mellem eleverne.

Annonce:

Først to måneder senere politianmeldte rektor sagen. Et forløb, som efter den anmeldte elevs advokat Julie Stages mening i alvorlig grad svækkede den unge mands retsstilling og sagens efterforskning. Efter hendes opfattelse ville voldtægtssagen sandsynligvis aldrig være endt i retten, hvis politiet var blevet involveret, mens centrale snapchat-beviser stadigvæk var tilgængelige, og vidner havde forløbet i frisk erindring.

I oktober blev den nu 19-årige mand pure frifundet i Retten i Næstved. Men sideløbende har ministeriet behandlet den totalt rensede mands klage over rektor og skolens bestyrelse.

Politiet får arbejdsro

Ministeriet er nået frem til, at anklagemyndigheden og politiet skal have fred til at efterforske anmeldelsen mod rektor Kristian Jacobsen for mulige brud på serviceloven og straffeloven. Det fremgår dog af svaret fra ministeriet, at Kristian Jacobsen rent faktisk kendte til den underretningspligt, som han efter klagerens mening negligerede.

Men det overrasker den frifundne mands advokat og professor Kirsten Ketscher, at ministeriet afviser den del af klagen over rektoren og skolens bestyrelse, der handler om, at ingen af parterne med det samme kontaktede politiet på grundlag af mistanken om seksuelle overgreb på den dengang 17-årige pige.

Den nu frifundne gymnasieelevs forsvarsadvokat Julie Stage mener, at ministeriets afgørelse bygger på en lodret forkert vurdering. Foto: Linda Johansen

Annonce:

- Det forstår jeg ikke. Ministeriet har en klar tilsynspligt, og det er stærkt problematisk, hvis myndighederne træffer afgørelser, som går ud over børns retsstilling. Det må ikke ske, mener Kirsten Ketscher, som også undrer sig over, at ministeriet nu frikender Sorø Akademi.

Kirsten Ketscher opfordrer kraftigt ministeriet til at samarbejde med politiet om at opklare, om rektor Kristian Jacobsen har gjort sig skyldig i kriminalitet med sine handlinger eller mangel på samme.

- Det må være i alles interesse at få det opklaret. Det her må ikke udvikle sig til juridisk pindehuggeri, hvor ingen vil tage ansvar eller foretage sig noget som helst, fordi det ikke er en morsom sag.

Ekstra Bladet stillede torsdag den nyudnævnte Børn- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S) en række spørgsmål om sagen. Han er endnu ikke vendt tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Professor: Det hænger ikke sammen

I sit kritiske blik på Børne- og Undervisningministeriets afgørelse i Sorø-sagen, undrer det også af historiske grunde professor Kirsten Ketscher, at Sorø Akademi klarer frisag i spørgsmålet om den forsinkede politianmeldelse af voldtægtssagen tilbage i 2021.

Annonce:

Hun henviser til, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for få år siden lovede bål og brand over Herlufsholms Skoles ledelse, fordi kostskolen ikke havde fortaget politianmeldelse i flere sager, hvor der var mistanke om seksuelle overgreb begået mod elever på den traditionelt meget velrenommerede privatskole.

På Herlufsholm Skole undlod skolens ledelse i flere tilfælde at politianmelde konkrete mistanker om voldtægt af elever, som var mindreårige.

- Det hænger ikke sammen. De to skoler og deres ledelser er underlagt den samme lovgivning, fastholder Kirsten Ketscher, som ikke er enig i ministeriets argumenter om, at det gør en forskel, at Sorø Akademi skiller sig ud ved ikke at være en selvejende institution men derimod en myndighed under Børne- og Undervisningsministeriet ansvarsområde.

I kølvandet på en kritisk TV2-dokumentar om mobning, vold og seksuelle krænkelser trak kronprinseparret tidligere i år prins Christian ud af Herlufsholm Skole.

Kritikken førte også til massive ledelses-udskiftninger og ændringer af en række strukturer og sociale forhold på landets ældste kostskole.

Annonce:

Sorø Akademis bestyrelse har i pressen givet udtryk for, at den stadigvæk har tillid til rektor Kristian Jacobsen. Selv har han flere gange overfor Ekstra Bladet afvist at kommentere situationen udover, at han betegner det som 'en meget trist sag'.

Læs mere om Sorø-skandalen:

Voldtægts-boomerang: Kvinde sigtet for falsk anmeldelse

Voldtægtsdrama på kostskole: Se sms'erne

Voldtægtssagen: Her er dommen

Offers hemmelige sex-karakterbog: Bombe under voldtægtssag

Ministerium mørkelægger: Rektor får lang snor i klagesag

Professor om skole-skandale: Rektor står til fyring

Hård kritik af rektor: Skjulte voldtægtssag på kostskole