Misbrugte politiuniformen på Scor.dk

3279 sager om betjentes adfærd og opførsel har Den Uafhængige Politiklagemyndighed modtaget i 2020.

De spænder vidt lige fra borgeres klager over politiet til skudepisoder, hvor betjente har affyret deres våben mod mennesker.

Forleden skrev vi blandt andet om en alvorlig sag, om betjente, der er sigtet for at filme og lave djov med en afdød person.

Her er endnu flere eksempler på politimænd, der er blevet klaget over:

'Police' på Scor.dk

Den uaghængige politiklagemyndighed (DUP) får flere og flere klager over betjentes adfærd på sociale medier. I 2020 blandt andet en sag om en betjent, der oprettede en profil på scor.dk under navnet 'Police'.

Han havde også lagt et billede op af et politiemblem og skrevet en tekst 'af seksuel karakter' - blandt andet at han arbejdede som politimand og ville udnytte 'det fryns', der fulgte med jobbet. Manden har også sendt to billeder af sig selv i uniform til flere brugere, og profilen landede ham mindst fem dates.

DUP konkuderede, at hans adfærd var kritisabel. I formildende retning havde betjenten ikke haft unifom på - eller i øvrigt medbragt 'uniformsgenstande' - når han mødtes med kvinderne.

Snap-chat-betjenten 'For første gang med en anholdt, som jeg har lyst til at kvæle' stod der hen over en selfie af en kvindelig betjent, som hun sendte ud på Snapchat. Selv har kvinden indrømmet, at hun selv tog billedet, som hun ville have sendt ud til tre venner, men ved en fejl sendte hun billedet ud til gruppen DK Ghetto. Det er en gruppe, hvor der deles billeder af kriminel karakter - fx narko - og der bliver også lagt billeder ud af politifolk på arbejde. Betjenten havde gruppen på sin kontaktliste, fordi hun selv var blevet hængt ud i gruppen nogle måneder forinden. DUP kalder episoden 'meget beklagelig'. Formildende gjaldt det, at det ikke havde været betjentens hensigt at dele billedet bredt. Vis mere Vis mindre

Støjende og voldelig på bar

3000 kroner i bøde har en betjent fået for at overtræde restaurationsloven ved at være støjende og voldelig over for en anden gæst og flere dørmænd på en bar. Blandt andet skal han have truet den ene dørmand med at klage over ham, så vagten kunne blive fyret. Betjenten var oprindeligt sigtet for stillingsmisbrug, men det droppede statsadvokaten.

Tiltalt for at sladre om borger En betjent er tiltalt for at videregive fortrolige oplysninger om en borger til en anden. Den ene borger ville anmelde den anden borger for en seksuel krænkelse, og det fortalte betjenten til den anklagede part. Han fortalte også, at han havde afvist sagen, og at anmelderen i øvrigt var kendt i systemet, herunder psykiatrien samt efterlyst af fogeden. Sagen afventer at komme i retten. Vis mere Vis mindre

Betjente snagede

Fire politimænd har alle fået bøder for at snage. De slog en femte kollega op i politiets sagsstyringsystem, hvor det fremgik, at vedkommende var blevet sigtet for spirituskørsel.

Over for DUP har de fire betjente forklaret, at de havde hørt rygter om spirituskørslen, og at der ikke havde været nogen arbejdsmæssig begrundelse for at slå kollegaen op. Det var altså ren nysgerrighed. Bøden lød på 3500 kroner.