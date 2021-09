Misbrugte steddatter i årevis

En 60-årig mand er ved Retten i Aarhus idømt fire års fængsel for adskillige gange at have begået seksuelle overgreb mod sin steddatter. Overgrebene skete, ifølge dommen, fra steddatteren var 12 til 16 år gammel i perioden fra 2006 til 2010.

Steddatteren, der nu er 27 år, gik sidste år til politiet og anmeldte flere forhold begået over en årrække på familiens adresser forskellige steder i Danmark og i udlandet.

Årsagen til, at datteren gik til politiet var, at hun pludselig var brudt sammen en dag, da hun var sammen med sin mor og søster. Her fortalte hun om overgrebene og herfra rullede sagen blandt andet ved, at den nu dømte stedfar blev anholdt og varetægtsfængslet få dage efter.



I retten blev den nu 60-årige mand dømt for overgreb i form af både samleje og oralsex.



Ud over steddatterens forklaring lagde retten vægt på, at en au pair-pige afgav vidneforklaring om episoder, hun havde oplevet, da hun arbejdede for familien, mens den boede i udlandet.

Au pair-pigens udsagn gik blandt andet på, at hun havde set 'upassende berøringer' helt tilbage i 2004, da den forurettede pige var ni år gammel. Denne del blev den 60-årige dog frifundet for, men retten lagde vægt på, at au pair-pigens udsagn understøttede, at stedfaren i flere andre tilfælde havde forgrebet sig på sin mindreårige steddatter.

Stedfar har grublet i et år

Den 60-årige nægtede sig skyldig. Han tog betænkningstid for at afklare, om han ville anke dommen.

- Seksuelle overgreb mod børn er altid alvorlige sager. I den her sag lagde retten vægt på pigens forklaring og fandt det bevist, at stedfaderen havde udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed ved overgrebene. Desuden er alene det at dyrke sex med et barn under 15 år jo ulovligt, siger specialanklager hos Østjyllands Politi, Jesper Rubow, i en pressemeddelelse.

Der gik 10 år fra det seneste sexovergreb fandt sted og til offeret fortalte om sine forfærdelige oplevelser til sin søster og mor. Foto Anita Graversen

Han uddyber over for Ekstra Bladet, at den 60-årige mand i retten har sagt, at han ikke forstår, hvorfor steddatteren beskylder ham for sexovergrebene, som ifølge stedfaderen aldrig har fundet sted. Stedfaderen tilføjede, at han har brugt de sidste 12 måneder under sin varetægtsfængsling på at tænke over, hvad der har fået steddatteren til at gå til politiet.

- Der skete frifindelse for visse dele af anklageskriftet, blandt andet på grund af forældelse, og manden blev udelukkende dømt for den del af overgrebene, som skete, mens familien boede et af to steder i udlandet, siger Jesper Rubow.

Fik 84.000 kroner i erstatning

Den forurettede pige, som nu er en voksen kvinde, blev samtidig tilkendt en erstatning på 84.000 kroner.



Den 60-årige dømte mand har siddet varetægtsfængslet siden september sidste år. Retten bestemte ved domsafsigelsen, at han fortsat skal være varetægtsfængslet frem til, han kan påbegynde selve afsoningen af dommen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev stedfaren skilt fra den forurettedes mor sidste år, men det skete inden steddatteren gik til politiet i september i fjor.

Familien bor nu et sted i Midjylland. Baggrunden for, at retssagen fandt sted i Aarhus var, at et af overgrebene, som den 60-årige var tiltalt for, fandt sted i Odder. Denne del af anklageskriftet blev han dog frifundet for.