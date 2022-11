'Misforstået hensyn': Forsvaret mørklægger kamp-video

Den formodede pirat nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem

- Forsvaret lukker i virkeligheden af for den video, fordi de tror, befolkningen ikke kan tåle at se danske soldater i krig.

Det er militærets skarpe vagthund, Olfi-redaktør Peter Ernstved Rasmussens bud på, hvorfor Forsvaret mandag bad Byretten i København om at lukke dørene for pressen, mens anklagerne afspillede en video-optagelse af sidste efterårs dødbringende ildkamp mellem danske soldater og ni nigerianere.

Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på mediet Olfi, der især skriver om dansk forsvarspolitik, undrer sig over Forsvarets behov for at forhindre befolkningen i at se videoen af operationen mod en nigeriansk motorbåd i 2021. Foto: Miriam Dalsgaard

Den voldsomme træfning udspillede sig mellem en dansk Seahawk-helikopter og de formodede pirater i Guineabugten ud for den afrikanske vestkyst, og resultatet var, at fem ud af de ni mænd i den lille motorbåd døde. En af de overlevende, den 39-årige familiefar Lucky, er som den eneste tiltalt for at have udsat de danske soldater for en helbredsmæssig højrisiko og livsfare i den verserende straffesag.

Han nægter sig skyldig.

Annonce:

Danmarks forhold til USA

Et helt centralt bevis i sagen er Forsvarets lydløse video-optagelse af ildkampen. Peter Ernstved Rasmussen, har svært ved at finde mening i Forsvarets og specialanklager Jonathan Gasseholms argumentation for at vise videoen bag lukkede døre. En argumentation som retten valgte at følge.

- Det virker besynderligt, siger Olfi-redaktøren, som er kendt for at køre en kritisk forsvarspolitisk linje.

I retten slog anklageren til lyd for, at en offentliggørelse af videoen ville afsløre tekniske specifikationer og helikopterens infrarøde systemer, skade Danmarks mulighed for indkøb af militært materiel samt påvirke sikkerheden for danske udsendte i negativ retning.

Den tiltalte familiefar Lucky er i den verserende straffesag i København tiltalt for at have udsat danske soldater for livsfare under ildkampen i Guineabugten i november 2021. Tegning: Eigil Norton

Seahawk-helikopteren er procuceret af amerikanske Lockheed Martin, og Jonathan Gasseholm betonede, at Forsvaret i et brev har anmodet om, at videoen ’skal håndteres af den snævrest mulige personkreds’.

- Forsvaret har vurderet, det vil kunne skade en tæt allieret, nemlig USA, sagde anklageren i retten.

Annonce:

Peter Ernstved Rasmussen understreger, at han ikke ved, hvad den her video fra Guineabugten viser, og om Forsvaret har ret i, at den ville kunne kan skade Danmarks forhold til fremmede magter og afsløre forretningshemmeligheder. Men han tolker det sådan, at Forsvaret ’ikke har lyst til at pressen skal se videobilleder af, hvad der skete’ på havet den novemberaften.

Ernstved: Sådan ER krig jo

- Det er selvfølgelig spekulation. Men måske handler det om, at det ikke er kønt og måske vil skabe en debat om, hvorvidt operationen var proportional. Forsvaret gik jo ind i det med en ambition om, at der skulle bruges så lidt magt som muligt. Det lykkedes så ikke, påpeger Peter Ernstved Rasmussen.

Han går ud fra, at optagelserne skal vise, at der blev affyret skud mod helikopteren - og at soldaterne derefter besvarede ilden.

- Derfor er det svært at forstå, at det skal være så hemmeligt, siger redaktøren.

Fregatten Esbern Snare spillede sidste år en nøglerolle i Danmarks bestræbelser på at afværge og bekæmpe piratangreb i det sørøveri-hærgede farvand i Guineabugten. Foto: Ritzau Scanpix

- Har du en mistanke om, at der i situationen var urent trav fra det dansk side?

Annonce:

- Det vil jeg ikke beskylde Forsvaret for. Min mistanke er, at det mere handler om, at man frygter en gentagelse af 'Aramadillo-filmen (krigen i Afghanistan, red.), hvor man så danske soldater skyde Taliban-krigere og sikre sig, at de nu også var døde. Men sådan ER krig jo, anfører Peter Ernstved Rasmussen.

I retten havde den tiltaltes forsvarer Jesper Storm Thygesen ikke noget imod, at videoen blev afspillet for åbne døre. Han ønsker ikke efterfølgende at kommentere videoens indhold.

- Jeg protesterede ikke mod dørlukningen, fordi den optagelse er ligegyldig for mit forsvar, og fordi det er svært at overtrumfe Forsvarets ekspertise. Men holdningen undrer mig. Der er ikke noget på den video, som ikke allerede har været fremme, siger Jesper Storm Thygesen.

Ekstra Bladet rakte tirsdag først på dagen ud til Forsvaret for en uddybende kommentar. Men det har endnu ikke kastet en tilbagemelding af sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarets kovending: Masser af bombe-video

En dansk holdfører monterer her nye bomber på et F16-fly, der gøres klar til operation over Libyen tilbage i 2011. Danmark opererede fra den sicillianske Sigonella-militærbase. Foto: Joachim Adrian

Forsvaret har flere gange igennem årene offentliggjort videoer med detaljerede informationer om Forsvarets operationsmønster på sociale medier, på Youtube og i pressen.

Annonce:

Det mest åbenlyse eksempel er den skarpe danske mission i Libyen i forbindelse med 'det arabiske forår' i 2011. Her fik danskerne mulighed for at se Forsvarets optagelser fra konkrete bombetogter over det arabiske land.

Olfi-redaktør Peter Ernstved Rasmussen har også de dramatiske optagelser i frisk erindring, og det forstærker hans forundring over, at Forsvaret nu farer så hårdt frem for at undgå at give offentligheden indblik i videooptagelserne fra operationen i Guineabugten.

F16-fly hjemvendt fra et bombetogt i Libyen i forbindelse med 'det arabiske forår' gøres her klar til en ny mission i det nordafrikanske land. Foto: Joachim Adrian

- Vi så dengang screendump med varmesøgende missiler og præcisionsbomber. Vi så med lyd, hvordan der blev kastet eller affyret, og hvordan der gik sekunder, før man ramte mål på jorden. Det demonstrerede, hvor præcise de bomber var og hvordan man fra dansk side undgik følgeskader, siger Peter Ernstved Rasmussen.

- Nu står Forsvaret så i en omvendt situation, hvor det ender i en heftig skudveksling med fem dræbte i Guineabugten. Spørgsmålet er så, hvorfor pressen ikke må se videooptagelser nu, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Læs mere om sagen:

Annonce:

Ildkamp med danske militærfolk: 'Skyd ikke, skyd ikke'

Familiefar tiltalt i piratsag: Her er etbenede Lucky

Lucky mistænkt som pirat: Da jeg vågnede, havde de skåret mit ben af