Kvindens ældste datter er frustreret over, at anklagemyndigheden ikke går efter skærpet straf

Det var med blandede følelser, at den 48-årige kvindes ældste datter modtog beskeden om, at sagen mod hendes mor nu er slut.

Det var datteren, der sidste efterår skrev den indberetning til Odense Kommune, som førte til, at moren blev anholdt og senere tiltalt for mishandling af sine fire døtre gennem to årtier.