Mishandlingssag udskudt efter 'pludselige omstændigheder'

Forældrepar tiltalt for mishandling og for at forsøge at tvinge datter til ægteskab. De nægter sig skyldige

Retssagen mod et forældrepar, der blandt andet er tiltalt for mishandling af kvindens datter, må udsættes, fordi anklageren pludselig er blevet forhindret i at møde. Han ventes ikke tilbage før september.

- Vi er nødsaget til at udsætte de sidste dage af hovedforhandlingen. Anklagemyndigheden kan ikke stille med en anklager, der kan fortsætte hovedforhandlingen, lød det indledende fra retsformanden ved dagens retsmøde i Retten i Glostrup.

Sagens sædvanlige anklager er fraværende. I hans stol sidder i stedet senioranklager Rasmus Kim Petersen, som ikke har indgående kendskab til sagen.

- Anklagemyndigheden kan ikke møde på grund af pludseligt opståede omstændigheder, lød det fra ham.

Vil have klienter løsladt

Udsættelsen udløste en begæring fra begge forsvarere om løsladelse af deres klienter. Parret vil ende med at sidde varetægtsfængslet i mere end et år, hvilket kræver særlige omstændigheder.

Anklagemyndigheden mener, at der fortsat er risiko for, at de tiltalte dels vil påvirke vidner, dels vil gentage volden og - for moderens vedkommende - at hun flygter.

Det afviser hun dog.

- Hvorfor skulle jeg flygte. Selvfølgelig venter jeg også. Jeg er også spændt. Der er ingen grund til at flygte for mig, lød det fra moderen, da hun indtog vidneskranken.

Bekymret for børnene

Hun har ingen kontakt med sagens formodede offer i dag, men både hun og den tiltalte mand udtrykte i retten beymring for parrets to fælles børn, der begge er mindreårige og anbragt på en kostskole.

- Jeg er bekymret for mine børn. Min store datter har fundet på noget og meldt os. Alle tror vi er monstre, men anklageren er ikke kommet med noget, hvor jeg tænker jeg skal være varetægsfængslet, sagde moderen.

Stedfaderen i Retten i Glostrup. Tegning: Eigil Norton

Manden ønsker at begge børn skal bo i hans bolig i Taastrup.

- Jeg har haft flere møder med børnene. De er ikke trygge. De har det ikke godt, lød det fra den 49-årige, som i retten fortalte, at han i tilfælde af løsladelse kunne vende tilbage til sit job med det samme.

Hans advokat Tyge Trier arguementerede supplerende over for retten, at stedfaderen alt andet lige har haft en perifær rolle i sagen.

- Bevisførelsen har dokumenteret det vidne for vidne, at min klient har haft en meget mindre rolle. Den er ikke eksisterende eller helt fuldstændig perifær. Det skal retten tage med, når man kigger på spørgsmålet om fortsat varetægtsfængsling.

Efter en pause besluttede retten onsdag formiddag, at begge tiltalte fortsat skal sidde fængslet frem til dom. Retsformanden forklarede, at man stadig mener, at mistankegrundlaget er til stede for varetægtsfængsling.

Tyge Trier meddelte på vegne af sin klient, at han ønsker at kære kendelsen til landsretten, mens Morten Kamp, der er advokat for den 39-årige kvinde, udbad sig betænkningstid.

Sådan fremstår de

Parret er tiltalt for gennem flere år at udsætte kvindens datter for vold. For at frihedsberøve hende i Pakistan og forsøge at tvangsgifte hende bort til et familiemedlem. Af anklageskriftet fremgår det, at især moderen skal have været den aktive part. Det var hovedsageligt hende, der var i Pakistan med datteren. Begge nægter sig skyldige.

I retten har de sagen igennem fremstået helt forskelligt. Mens stedfaderen har siddet nærmest urørlig med blikket ned retsmøde efter retsmøde, har moderen orienteret sig rundt, smilende søgt øjenkontakt med mange af vidnerne samt tilhørere og også henvendt sig til pressen i pauser.

Hun er meget talende, og især ved dagens retsmøde har hun ad flere omgange erklæret sin uskyld over for retten og givet luft for sine frustrationer om hele sagen og beskyldningerne, der er rettet mod hende.

Datter forklarer sig bag lukkede døre

Datteren, som i dag er 20 år gammel, afgiver forklaring for lukkede døre. Afhøringen af hende er endnu ikke færdig men er altså udskudt.

Med ambassadens hjælp kom datteren hjem i efteråret 2020. Herefter boede hun hos sin stedfar i Taastrup. Senere fulgte moderen efter, og parret blev anholdt og fængslet i midten af juli sidste år.

Retssagen er berammet på ny i slutningen af september, og der ventes dom i starten af oktober.

Flygtede hjemmefra - blev sendt til Pakistan

To måneder før hun rejste til Pakistan med sin mor, blev den 15-årige pige samlet op af en kvinde på gaden. Her gik hun uden sko på. På politistationen fortalte hun, at hun havde været udsat for vold. Læs mere her