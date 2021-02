Mislykket narkosalg årsag til drama

Det var en narkohandel, der formentlig gik galt, som førte til uroligheder mellem flere personer torsdag aften på Annebergvej i Aalborg.

To anholdt: Stor udrykning i Aalborg

En 18-årig og en 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør i forbindelse med sagen, der efterforskes som et røveri.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse natten til fredag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: René Schütze

Ingen er kommet til skade under episoden.

Omkring klokken 20.30 fik politiet flere anmeldelser om uro.

I løbet af episoden blev en 21-årig mand ifølge vidner tvunget ind i en bil med våben. Det skriver politiet.

Politiet fik kort efter standset bilen i kvarteret Vejgaard.

- Her blev to personer anholdt, og vi fandt kniv og jernrør, ligesom vi fandt en ufarlig signalpistol lidt derfra, siger politikommissær Kenneth Rodam i en meddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: René Schütze

Lokalmediet Nordjyske skrev tidligere, at der var blevet fundet pistoler i Vejgaard.

politikommissær Rodam understreger, at nogle knald, som borgere har hørt, formentlig stammer fra signalpistolen.

- Der er formentlig tale om et narkotikasalg, der udvikler sig til røveri, siger Kenneth Rodam.

- Der er efter vores opfattelse tale om et opgør i et kriminelt miljø, så den almindelige borger behøver ikke at være bekymret for at færdes i området.

Politiet vil kræve de to anholdte varetægtsfængslet.

En tredje mistænkt person eftersøges i sagen. Politiet kender ikke identiteten på vedkommende.