Mislykket røveriforsøg endte i knivstik

Københavns Politi leder i øjeblikket efter en gerningsmand, der er stukket af efter et mislykket røveriforsøg på Frederiksberg, hvor en person blev stukket i fingeren

Togene stoppede for en kort stund ikke på Flintholm Station på Frederiksberg sent mandag eftermiddag på grund af politiets arbejde i området.

Til Ekstra Bladet oplyser Københavns Politi, at der var tale om et røveriforsøg, der var gået galt, og en person endte med at blive stukket i fingeren.

- Vi leder i øjeblikket efter gerningsmanden, og så søger vi i området for spor, fortæller Henrik Svejstrup, der er vagtchef ved Københavns Politi.

Vagtchefen oplyser, at togene kører igen på Flintholm Station, og at politiet i øjeblikket er i gang med at afhøre forurettede, som efter omstændighederne har det godt.

Det er usikkert, hvad der skete forud for hændelsen, og hvad gerningsmanden forsøgte at frarøve sig til.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 17.10 og har på nuværende tidspunkt ikke et signalement af gerningsmanden.