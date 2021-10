Mistænkelig død: Nu er kvinden obduceret

Politiets alarmklokker ringede, da de blev kaldt ud til en lejlighed i Hanstholm tirsdag morgen, hvor en 53-årig kvinde var fundet død på en sofa.

Den 40-årige mand, der bor i lejligheden, og som anmeldte dødsfaldet, blev sigtet for vold med døden til følge. Men han er løsladt igen.

En obduktion onsdag har nu kastet mere lys over sagen.

- Den afdøde er blevet obduceret, og der er ikke noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse. Men vi afventer stadig yderligere undersøgelser derfra, siger politikommissær Niels Thing Kristensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Politiet iværksatte straks en efterforskning, fordi fundet af en død kvinde umiddelbart så mistænkeligt ud. Foto: René Schütze

Det har dog endnu ikke været muligt at konkludere en dødsårsag.

- Det skal de nærmere undersøgelser ved obduktionen vise. Det forventer vi at have svar på om 10-14 dage, siger politikommissæren.

- Vil det sige, at sagen er neddroslet fra jeres side?

- Ja, det kan man godt sige. Vi efterforsker den selvfølgelig stadigvæk i forhold til at sige, hvad der er sket, for vi er nødt til at afvente de prøver.

Niels Thing Kristensen fortæller, at det var nogle omstændigheder på stedet, der gjorde, at dødsfaldet indledningsvist blev betragtet som mistænkeligt.

- Det er nogle objektive ting, som patruljen ser, da de kommer ud på stedet, og det er vi blevet klogere på senere hen. Men det kan jeg ikke kommet nærmere ind på, siger han.

Ekstra Bladet var tirsdag aften i kontakt med en nabo, der bor oven på den lejlighed, hvor kvinden blev fundet død. Han fortalte, at den 40-årige opsøgte ham for at få hjælp.

- Han hamrede på min dør ved 9-tiden og sagde, at han ikke kunne vække hende. Så jeg gik med ned og så, at hun sad død i sofaen, fortalte naboen Michael og tilføjede, at den 40-årige havde rejst hende op og forgæves forsøgt at få liv i hende.

Han havde ikke hørt noget fra lejligheden i løbet af aftenen eller natten og havde svært ved at forestille sig, at der skulle være sket noget kriminelt.

Og det er altså også det, politiet nu hælder til.