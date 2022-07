Mistænkelige brande fortsætter: Audi og BMW udbrændt

Natten til mandag er politi og brandvæsen endnu en gang rykket ud til brand i Slagelse. Denne gang blev de kaldt ud til en parkeringsplads, hvor en Audi og en BMW udbrændte.

Siden 5. juli har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi sammen med brandvæsenet været kaldt ud til en række brande, som politiet ikke kan udelukke er påsatte.

Brandene fortsætter

Fem dage i træk indløb anmeldelser om brand, og allerede her udtalte politiet, at de mistænkte, at der kunne være tale om påsatte brande. Det fik dem til at indsætte ekstra patruljer i området fra 9. juli.

Men de mistænkelige brande er ikke stoppet endnu, og også to gange natten til lørdag måtte politi og redning rykke ud. Først til en brand i et forsamlingshus og få timer senere til en brand i et stakit.

Brandene er typisk opstået i fritstående konstruktioner som udhuse og stakitter. Ingen er kommet til skade under brandene, men Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager det meget alvorligt.

Der har været flere brande i Slagelse. Optagelserne er ikke fra den seneste brand.

Intensiverer efterforskningen

- Der er tale om godt og vel 10 brande i det nordlige Slagelse, hvor vi arbejder ud fra en hypotese om, at de kan være påsat. Vi har fået svar på nogle af de tekniske undersøgelser, som jeg ikke kan uddybe i forhold til efterforskningen, sagde Casper Andersen, der er fungerende vicepolitinspektør ved politikredsen, lørdag til Ekstra Bladet.

Den øgede patruljering, der blev indført 9. juli, kommer til at fortsætte i den kommende tid.

- Vi intensiverer den efterforskningsmæssige indsats i Slagelse, og intensiverer vi den tryghedsskabende indsats i området, sagde den fungerende vicepolitiinspektør lørdag.

Desuden lyder der en opfordring fra politikredsen: Ring til politiet på 114, hvis du ser noget mistænkeligt.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få en ny kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i forbindelse med nattens brand.