Mistænkeligt dødsfald: En anholdt

En person er allerede anholdt i den sag, der søndag aften udspiller sig i Aarhus-bydelen Brabrand.

Politiet er til stede ved Gudrunsvej i Gellerupparken, hvor de undersøger et 'mistænkeligt forhold'.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Over for TV2 Østjylland oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvigsen, at der er tale om et mistænkeligt dødsfald i en lejlighed.

Hvem der er anholdt og hvorfor, vides endnu ikke, ligesom politiet ikke har sagt noget om den afdødes identitet.

Vagtchefen siger til TV2 Østjylland, at politiet vil være til stede på 'ubestemt tid'.

Opdateres ...