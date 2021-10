Mistænkeligt dødsfald: Kvinde fundet død på sofa

En kvinde er tirsdag morgen fundet død i en lejlighed i Hanstholm.

Det bekræfter Midt- og Vestjylland.

- Vi får en anmeldelse om, at der ligger en kvinde, som formentlig er død, på en sofa, fortæller vagtchef Ole Vanghøj.

Politiet fik anmeldelsen klokken 9.40, og da de ankom til adressen, kunne de ganske rigtigt konstatere, at kvinden var død.

Anholdt og løsladt

Samtidig gjorde nogle omstændigheder, som politiet ikke vil komme nærmere ind på, at dødsfaldet blev betragtet som mistænkeligt.

Manden, som bor i lejligheden, og som anmeldte dødsfaldet, blev derfor anholdt og kørt til undersøgelser. Han er efterfølgende blevet løsladt igen og vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør, oplyser vagtchefen.

- Vi har været på adressen hele dagen og har lavet de undersøgelser, der skal til, fortæller Ole Vanghøj.

Men om kvinden er blevet dræbt, eller om hendes død er naturlig, er endnu ikke fastslået.

Politiet rykkede tirsdag morgen ud til en lejlighed i Hanstholm, hvor en kvinde blev fundet død. Foto: René Schütze

Hentede hjælp hos overbo

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael, som bor ovenpå den lejlighed, hvor kvinden blev fundet død.

Han fortæller, at den mand, der senere blev anholdt og løsladt, opsøgte ham for at få hjælp.

- Han hamrede på min dør ved 9-tiden og sagde, at han ikke kunne vække hende. Så jeg gik med ned og så, at hun sad død i sofaen, fortæller han.

Naboer og gode venner

- Han havde rejst hende op og havde prøvet at få liv i hende, men hun var stendød. Hendes læber var blå, og hun var helt stiv, fortsætter han.

Ifølge Michael er den afdøde kvinde og manden naboer og gode venner. Han hørte ikke noget fra lejligheden i løbet af aftenen eller natten og har svært ved at forestille sig, at der skulle være sket noget kriminelt.

Han bemærkede intet i lejligheden eller ved kvinden, der kunne pege i den retning.

En obduktion og yderligere undersøgelser skal nu fastlægge, hvad der er sket med kvinden.

Ekstra Bladet følger sagen.