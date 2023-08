Mistænkeligt dødsfald: Massiv efterforskning

Nordjyllands Politi er fortsat massivt til stede i Vadum, hvor en mand tidligere lørdag blev fundet død.

Politiet efterforsker sagen bredt, men man har ikke fået identificeret den afdøde endnu, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Nogle 'mistænkelige omstændigheder' i forbindelse med selve fundet får nu politiet til at opruste efterforskningen og arbejder benhårdt i området omkring Vadum, hvor den afdøde mand blev fundet ved en shelterplads.

- Vi efterforsker i flere retninger. Vi vil ikke udelukke noget, men vi kan ikke sige noget yderligere, siger vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup til Ekstra Bladet.

Efterforsker i sagen som drab?

- Jeg vil sige, at vi efterforsker sagen bredt. Vi udelukker ikke noget, men jeg kan ikke komme nærmere ind på det nu.

I pressemeddelelsen fremgår det, at der kan gå et stykke tid, før politiet kan melde mere ud omkring omstændighederne. Kenneth Ginnerup forventer, at politiet enheder vil være til stede i området omkring findestedet resten af aftenen, natten samt formentlig også et godt stykke af søndagen.

Politiet opfordrer fortsat borgere til at kontakte politiet på 114, hvis man har oplysninger om den afdødes identitet eller viden om sagen.