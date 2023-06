Mistænkeligt dødsfald: Politiet massivt til stede

Politihunde, afspærringer og blå overtræksdragter.

Onsdag er politiet massivt til stede i Fårevejle i Odsherred for at undersøge et 'mistænkeligt dødsfald'.

Det bekræfter Vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestsjællands Politi Lars Krogsgaard over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi arbejder på et mistænkeligt dødsfald, som vi er ved at undersøge nærmere med vores kriminaltekniske afdeling. Vi fik anmeldelsen klokken 14.42. Personen er fundet i et hus på Adelers Allé, siger vicepolitiinspektøren,

Politiet har afspærret et område ved Fårevejle Grill på Adelers Allé, hvor flere politivogne har været til stede, skriver sn.dk.

På adressen, hvor politiet arbejder, ligger der ligeledes en massage-butik, fremgår det af billeder fra stedet.

Opdateres ...