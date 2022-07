Mistænkeligt dødsfald: To personer fundet døde i villa

To personer i fundet er fundet døde i en villa fredag

Fredag er retsmedicinere, teknikere og efterforskere til stede på Mindevænget i Espergærde, hvor to dødsfald i en villa undersøges.

Begge afdøde er født i 1940'erne.

Nordsjællands Politi kan ikke udelukke, at der er sket en forbrydelse og fortæller til Ekstra Bladet, at de holder alle muligheder åbne.

- Vi har en formodning om, at de har ligget døde i flere uger. Det gør det svært at vurdere, om der er tale om en forbrydelse, siger vagtchef David Eckert.

- Det var en nabo, der ringede og udtrykte bekymring for parret, da de ikke var blevet set længe.

Vagtchefen fortæller, at det formentlig først er muligt at fastslå dødsårsagen ved et ligsyn mandag.

