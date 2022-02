Politiet har sendt flere patruljer afsted til et mistænkeligt dødsfald

Midt- og Vestjyllands Politi er massivt til stede i Nr. Felding i forbindelse med et mistænkeligt dødsfald.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Politiet er til stede med flere patruljer, lyder det.

'Vi er ved at danne os et overblik over situationen og har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt', skriver politiet.

Opdateres ...