'Mistænkeligt forhold' på efterskole: Elev overfaldet

Tirsdag aften var politiet talstærkt til stede ved Sorø Gymnastikefterskole. Nu oplyser skolen selv, at det skyldtes et overfald på en elev

Tirsdag aften blev en elev på Sorø Gymnastikefterskole overfaldet på skolens grund af en ukendt gerningsmand.

Det var årsagen til, at politiet rykkede talstærkt ud til skolen, oplyser efterskolen i et opslag på deres facebookside.

I opslaget skriver de, at eleven efter omstændighederne har det godt, og at der er blevet iværksat en efterforskning af sagen.

'Berørt af situationen'

'Vi har haft samlet hele elevflokken for at informere dem om hændelsen, og ekstra personale er mødt ind for at skabe tryghed samt give eleverne mulighed for at snakke med en voksen', skriver skolen og tilføjer, at elevernes forældre er blevet informeret om hændelsen.

Skolen har iværksat en kriseplan, og både eleven, der blev overfaldet, og de andre elever på skolen vil blive tilbudt psykologhjælp.

'Onsdag vil nærvær og sammenhold være i højsædet for elever og personale', lyder det.

'Vi er naturligvis berørt af situationen og ønsker, at alle kommer så godt gennem situationen som muligt.'

Klokken 00.30 natten til onsdag bekræftede Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi over for Ritzau, at de havde været til stede i området omkring skolen 'i forbindelse med en hændelse'.