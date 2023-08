Politiet undersøger søndag eftermiddag et mistænkeligt forhold ved Geocenteret ved Møns Klint

Opdateret: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har siden oplyst, at der ikke har været fare på færde i forbindelse med politiaktionen. De har ikke yderligere kommentarar.

Politiet er massivt til stede for at undersøge et mistænkeligt forhold ved Geocenteret ved Møns Klint søndag eftermiddag.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie X.

Opdateres ...