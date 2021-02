Mistænkeligt grej: Flygtede med koben

Knallertfører ræsede rundt om natten med koben, handsker og skruetrækker i lommerne og sigtes nu for indbrudsforsøg

Et desperat flugtforsøg og mistænkeligt værktøj i lommerne hjalp ikke en 33-årig mandlig knallertfører, da han klokken et natten til tirsdag blev stoppet af en patrulje fra Østjyllands Politi.

Det skete i nærheden af Assentoft Hallen øst for Randers, bekræfter Janni Lundager fra politiets presseafdeling.

Betjentene fattede angiveligt mistanke til manden, da han med tændt pandelampe på hovedet forsøgte at køre fra dem hen over et fortov og en nærliggende vej.

Han blev dog kort efter skærmet af, anholdt og lagt i håndjern.

I sin jakke havde han, viste det sig, en skruetrækker, et koben og handsker, og han havde ifølge Østjyllands Politi uovervindelige kvaler med at forklare, hvad han skulle med det værktøj midt om natten.

Kokain og hash

Han blev derfor anholdt på stedet sigtet for indbrudsforsøg på 'et ukendt sted', som det er beskrevet af Østjyllands Politi. pressemeddelelse.

Men der stopper historien ikke. På sig havde manden nemlig også poser med mindre mængder af kokain og hash, og det kastede en særskilt sigtelse af sig.

- Manden er blevet vurderet af en jurist her til formiddag, og resultatet af det er, at den sigtede er blevet løsladt igen, siger Janni Lundager, som ikke ønsker at oplyse, om manden i forvejen er kendt af Østjyllands Politi.