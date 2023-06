Mistænkeligt: Snusede rundt i garage

Søndag eftermiddag fik politiet en henvendelse fra en 56-årig mand fra Frederiksværk, da han havde oplevet noget ganske mistænkeligt ude i hans garage.

Her oplyste han politiet, at han havde set to fremmede kvinder komme ud af garagen. Da han havde spurgt dem, hvad de lavede, havde de bare svaret, at de skulle undersøge noget.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport mandag.

Kvinderne blev af manden beskrevet som af østeuropæisk udseende - den ene i alderen 17-19 år, 165 cm høj og med almindelig kropsbygning, mens den anden blev beskrevet til at være mellem 50-60 år, 160 cm høj og af kraftig bygning.

Men udover de to ubudne gæster, beskrev anmelderen også, at der havde stået en mand på cirka 30-35 år og ventet med en barnevogn.

Men til trods for det mistænkelige besøg, kunne den 56-årige mand ikke fortælle politiet, om der var forsvundet noget fra garagen.