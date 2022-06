Mistænker flere involverede i masseskyderi

I Norge mener Politiets Efterretningstjeneste, PST, at flere personer kan have været involveret i masseskyderiet på natklubber i Oslo natten til lørdag.

En 43-årig mand, der er sigtet for terror efter angrebet, vil ikke afgive forklaring.

Under angrebet blev to mænd - den ene i 50'erne, den anden i 60'erne - dræbt og 21 andre såret.

Søgelyset rettet mod konkrete personer

- Vi tror, flere personer var involveret i angrebet, siger PST-chef Roger Berg til NTB.

Han tilføjer, at PST har søgelyset rettet mod konkrete personer, men kommer ikke med yderligere detaljer om det.

PST-chefen nævner dog, at nogen muligvis har hjulpet den mistænkte med at få våben.

- Vi er ved at kortlægge, hvor de våben kom fra. Måske var nogen med i planlægningen, siger Berg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Javad Parsa/Ritzau Scanpix

Der kan komme flere angreb

Han gør det klart, at efterretningstjenesten samtidig har fokus på, at der kan komme flere angreb.

Tirsdag var 116 vidner indtil videre blevet afhørt. Mindst lige så meget bevismateriale, herunder videoer, var blevet gennemgået.

Berg siger, at der kan komme flere anholdelser, og at PST holder fast i antagelsen om, at det drejer sig om et islamistisk terrorangreb.

Den sigtede har tidligere været i PST's søgelys på grund af sin radikalisering. Men det blev dengang vurderet, at han ikke var voldelig.

På pressemødet onsdag er det blevet meddelt, at vurderingen af terrortruslen i Norge er blevet sænket til det næsthøjeste niveau.

Trusselsniveauet skal længere ned

Politidirektør Benedicte Bjørnland siger i en opfordring til befolkningen, at alle bør forsøge at leve som normalt.

Dog skal landets borgere i fremtiden muligvis vænne sig til at se svært bevæbnede betjente i gadebilledet, lyder det.

Roger Berg håber, at man hurtig kan få bragt trusselsniveauet endnu længere ned.

- Folk skal leve deres liv, passe på og berette om, hvad der er unormalt, opfordrer han, men understreger altså, at hverdagen skal forløbe som normalt.