Mistænker påsat brand: Fire på hospitalet

Fire personer - herunder et spædbarn - kørt på hospitalet efter brand i det centrale Tønder

Politiet mistænker, at der kan være tale om en påsat brand, der lørdag har hærget en ældre etageejendom i Tønder.

- Det gør vi lige nu, indtil det modsatte er bevist, siger vagtchef ved Sydjyllands Politi Ole Aamann.

En brandstedsundersøgelse skal klarlægge brandårsagen.

Politiet fik anmeldelsen om brand i opgangen i bygningen på Østergade i Tønder klokken 09.22.

- Da vi kommer frem er der kraftig røg i opgangen. Der bliver sendt røgdykkere ind, der får hjulpet folk ud. Vi har fire, der er kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning, fortæller vagtchefen.

Han fortæller desuden, at en af personerne er et spædbarn, og at de fire var i forskellige lejligheder.

- Branden er startet i bunden af opgangen og har brændt sig op til førstesalshøjde, siger Ole Aamann.

- Der er nu gang i den sidste efterslukning derude, siger han videre.

Øxenholt Foto