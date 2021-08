Mistænker racisme: Far og søn overfaldet ved børnehave

Politiet søger vidner, der har overværet et overfald på to mænd ved en børnehave i Hadsten

En 18-årig mand troppede tirsdag op på politigården i Randers og anmeldte, at han og hans far var blevet udsat for et tilsyneladende racistisk motiveret overfald dagen forinden.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Den 18-årige og hans 37-årige far var mandag på vej hen for at hente faderens to små børn i en børnehave på Ellemosevej i Hadsten, da en bil kørte op bag ved dem og dyttede. Da de kørte ind på parkeringspladsen ved børnehaven, kørte den anden bilist - en midaldrende mand iført orange overalls - efter dem og steg ud.

Racistiske tilråb

Han spurgte faderen, om hans bil fejlede noget, hvilket ikke var tilfældet, men det fik ikke manden til at køre videre. I stedet begyndte han ifølge anmeldelsen at tale højere, virkede truende, gik meget tæt på den 37-årige mand og begyndte at komme med racistiske tilråb.

Han truede den 37-årige far på livet og skubbede ham hårdt i brystet med en knyttet næve, hvilket fik faderen til at skubbe tilbage. Herefter hentede gerningsmanden et langt jernrør i sin bil.

- Den 18-årige søn har forklaret, at manden hævede jernrøret over sit hovedet og gik hen mod hans far, mens han fortsatte med sine racistiske tilråb. Den 18-årige søn forsøgte at gå imellem de to mænd, og det lykkedes for ham at skille dem ad, skriver politiet om episoden.

Truede med påkørsel

Da flere personer ankom til stedet og bad manden om at falde ned, truede han angiveligt de pågældende personer med, at han ville køre dem ned, hvis ikke de flyttede sig, hvorefter han satte sig ind i sin bil og kørte fra stedet.

Østjyllands Politi efterforsker sagen og vil meget gerne i kontakt med de personer, der var på stedet, som muligvis har været vidner til episoden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.