Mistænkt bag knivangreb fundet død

I Canada er to mænd mistænkt for at have slået ti personer ihjel og såret 15

Canadisk politi har i over et døgn jagtet to mistænkte bag et knivangreb, der kostede ti mennesker livet søndag.

Nu er den ene af de to mistænkte fundet død nær et hus, som politiet har ransaget. Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag dansk tid.

Manden er fundet med synlige skader, som han ifølge politiet ikke kan have tilført sig selv.

De mistænkte er identificeret som brødrene Myles Sanderson og Damien Sanderson. Det er Damien Sanderson, der er fundet død.

19 såret

Ti mennesker mistede livet, og 19 blev såret, da de to mistænkte gerningsmænd gik til angreb på tilfældige og stak dem ned flere steder i den canadiske provins Saskatchewan.

Ifølge det canadiske medie DH News blev ofrene fundet på 13 forskellige steder i reservatet James Smith Cree Nation og landsbyen Weldon.

- Vi mener, at nogle af ofrene har været mål for angrebet, mens andre har været tilfældige ofre, oplyser politiet ifølge DH News.

Orange kode

Ofrene bliver behandlet på forskellige hospitaler, og ifølge sundhedsmyndighederne i Saskatchewan har man aktiveret 'orange kode', og der blev søndag tilkaldt ekstra personale for at kunne behandle de 'mange døde og sårede'. Det skriver tv-stationen CTV News Calgary.

Der er endnu ikke offentliggjort alder eller køn på de dræbte og sårede.

Bliv hjemme

De to gerningsmænd flygtede ifølge tv-stationen i en sort Nissan. Politiet igangsatte med det samme en massiv eftersøgning og advarede canadiere om at samle blaffere op af frygt for, at det kan være de to mænd.

Halvandet døgn senere er den ene stadig på fri fod.

