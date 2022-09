Mistænkt bag knivangreb har skræmmende fortid

I Canada er to mænd mistænkt for at have slået ti personer ihjel og såret 15

Myles Sanderson, der er mistænkt for at stå bag et blodigt knivangreb i Canada søndag, har en lang række kriminelle forhold bag sig

I snart tre døgn har 30-årige Myles Sanderson været jaget vildt af canadisk politi.

Han er mistænkt for sammen med sin bror at have dræbt ti mennesker og såret yderligere 19 personer i et knivangreb i den canadiske provins Saskatchewan søndag.

Men allerede inden angrebet havde han en lang række kriminelle forhold bag sig, heriblandt overfald, overfald med våben, trusler, overfald mod politiet og væbnet røveri. Derudover har han et livslangt forbud mod at bære våben, viser retsdokumenter, som lokale medier har fået adgang til.

Artiklen fortsætter under billedet...

Damien Sanderson blev mandag fundet død. Politiet leder stadig efter hans bror, Myles Sanderson. Politifoto

Af dokumenterne fremgår det, at Myles Sanderson i mange år har været afhængig af euforiserende stoffer og alkohol, og at han tog kokain første gang som 14-årig. Det skriver den canadiske tv-station CBC News.

I en afhøringsrapport fortæller Myles Sanderson, at et jævnligt indtag af kokain, hård alkohol og cannabis får ham til at 'gå amok', ligesom han hurtigt kan 'miste forstanden', hvis han er fuld, men at han med egne ord er 'en anden person' ædru.

Vold i hjemmet

Problemerne startede allerede i barndommen, skriver avisen The Guardian. Da Myles Sanderson var ni år, blev hans forældre skilt, og han og hans søskende voksede skiftevis op hos faren og deres bedsteforældre. I begge hjem oplevede de overgreb, ustabilitet og vold.

Allerede som 12-årig begyndte Myles Sanderson at drikke alkohol, og to år senere eskalerede det, da han begyndte at tage kokain regelmæssigt. Samtidig blev han aggressiv og udadreagerende og fik venner, der var bandemedlemmer og pushere, fremgår det af dokumenterne.

Dødstrusler

I 2017 brød han ind i sin ekskærestes hjem og smadrede hul i døren til et badeværelse, hvor flere børn havde søgt dækning.

Få dage senere truede han en butiksansat på livet og sagde, at han ville brænde den ansattes forældres hjem ned, skriver CBC News.

I 2018 stak han to mænd ned og slog en tredje mand bevistløs. Samme år sparkede han en betjent i ansigtet under en anholdelse. Og det er blot et udpluk af hans kriminelle synderegister.

Mistænkt bag knivangreb fundet død

Det var søndag morgen lokal tid, at de to brødre angiveligt gik amok med knive og dræbte ti mennesker. Ifølge det canadiske medie DH News blev ofrene fundet 13 forskellige steder i reservatet James Smith Cree Nation og landsbyen Weldon.

Politiet indledte kort tid efter en menneskejagt på de to mistænkte gerningsmænd.

Mandag blev broren, Damien Sanderson, fundet død nær et hus, som politiet har ransaget. Han havde synlige skader, som han ifølge politiet ikke kan have påført sig selv.

Myles Sanderson formodes dog også at være 'såret', oplyser politiet, der betegner manden som 'bevæbnet og meget farlig'.

Såret gerningsmand spurgte mor og datter om hjælp efter knivangreb

Politiet har på et pressemøde oplyst, at det yngste offer var født i 1999.

Et af de ældste ofre var den 77-årige enkemand Wes Petterson. Han beskrives af andre indbyggere i byen som en 'kærlig mand'.

Mindst 10 døde og 15 såret i knivangreb i Canada