Mistænkt: Drev narko-værksted

Politiet har gjort nogle vilde fund efter anholdelsen af en 25-årig mand.

Manden blev anholdt som led i efterforskningen af et stort internationalt narkotikanetværk.

Det var efterforskere fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) , som i går anholdt den 25-årige på en adresse i Aarhus.



Han mistænkes for at have drevet et større amfetaminværksted på adressen, hvor amfetamin er blevet opblandet med såkaldt fyldstof.

Da politiet ransagede stedet, fandt de amfetamin, adskillige kilo fyldstof, samt remedier til opblanding af amfetamin. Mistanken går på, at der på adressen er blevet opblandet meget store mængder amfetamin.

Men ikke nok med det. Politiet fandt under ransagningen også to maskinpistoler, to pistoler og en mængde ammunition, oplyser NSK.

Den anholdte er blevet overflyttet til Sjælland og bliver fremstillet i dommervagten på Frederiksberg senere i dag.

To anholdt Lillejuleaften

Lillejuleaften foretog NSK i samme sagskompleks anholdelse af to mænd på adresser vest for Aarhus. I den forbindelse blev der også fundet store mængder amfetamin og kokain.

De to mænd på 26 år blev varetægtsfængslet, mistænkt for at have indsmuglet op til 60 kg hård narkotika til Danmark. Det kom frem under grundlovsforhøret mod dem LIllejuleaften. Under ransagningerne i forbindelse med de to anholdelser fandt efterforskere 31 kg hård narkotika. Det fremgik af sigtelsen under grundlovsforhøret.

